“لحظة بلحظة” ماتش الاهلي وصن داونز اليوم نصف نهائي السوبر الافريقي 2023

تعرف في مقالنا على مباراة الأهلي وصن داونز وجميع تفاصيلها، حيث تأهل الفريق المصري الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه على فريق سيمبا التنزاني في مباراة ربع النهائي، كما يطمح الأهلي في تحقيق الفوز اليوم على فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدف الوصول إلى المباراة النهائية والسعي للفوز باللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بعد ضبط تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 المفتوحة، وفيما يلي التردد:

قمر صناعي: نايل سات

التردد 11411

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 3000

معامل تصحيح الخطأ 6/5

الجودة عالية

وأيضاً هنا تردد قناة أبوظبي الرياضية 2 المفتوحة:

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الجودة: SD

القناة: مفتوحة

موعد مباراة الأهلي المصري وصن داونز

ستبدأ المباراة الهامة للأهلي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وبالتوقيت السعودي ستكون في الساعة الرابعة عصرًا، أما في الإمارات المتحدة فستكون في الساعة الخامسة عصرًا.

نكون قدمنا لكم كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز عبر القنوات الرسمية الناقلة، حيث تعتبر مباراة الأهلي وصن داونز واحدة من أبرز المباريات في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة. يعود ذلك إلى الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق الأحمر بخمسة أهداف نظيفة في عام 2019، والتي تُعتبر واحدة من أكبر الخسائر في تاريخ النادي في دوري أبطال أفريقيا.