مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة .. هجوم كاسح في البداية

مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، في يوم الأحد 29 أكتوبر 2023، سيصطدم مانشستر سيتي الإنجليزي بمانشستر يونايتد في مباراة قوية في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، تظل مباراة ديربي مانشستر من أهم وأقوى المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. يسعى مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، للسيطرة على المباراة وتحقيق الفوز أمام المدرب البارع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.

مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

على الرغم من التحديات التي تواجهه في المباراة، يسعى المدرب الإسباني إلى تحقيق الفوز والاستمرار في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لصالح فريق مانشستر سيتي، بتوجيهات من المهاجم الكبير إيرلينج هالاند.

توقع أن يقوم مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، بإشراك القوات الضاربة والأساسية في تشكيلته. ففي حراسة المرمى، سيكون اندريه أونانا، وفي الدفاع سيشارك لوك شاو وليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران وآرون وان بيساكا. أما في وسط الملعب، سيكون كريستيان إريكسن وكاسيميرو وبرونو فيرنانديز. وسيكون هجوم الفريق خطيرًا بوجود أليخاندرو جارناتشو وماركوس راشفورد وأنتوني.

مانشستر سيتي ضد مان يونايتد

تقام المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في موعد محدد، ستكشف قمة الدوري الإنجليزي الممتاز هذه الكثير عن قدرة كل من فريقين، وخاصة فريق يونايتد الذي يتطلع إلى العودة للتنافس على لقب الدوري الإنجليزي مرة أخرى، سوف يقوم الحكم بإطلاق صافرته لبدء مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي يوم الأحد 29 أكتوبر 2023 على أرض ملعب ستاد أولد ترافورد، سيبدأ اللقاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

ظلت قنوات “بي إن سبورتس” تعد الجهة الرئيسية في نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سوف تبث مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام على قناة “بي إن سبورتس إتش دي 1 بريميوم”، يمكنك متابعة المباراة باللغة الإنجليزية سواء في الاستوديو التحليلي أو المعلق عن طريق التوجه إلى قناة “بي إن سبورتس إتش دي 1 بالإنجليزية”.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتى

سوف يكون المعلق التونسي المشهور “عصام الشوالي” مسؤولاً عن التعليق على مباراة مانشستر يونايتد مقابل مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكن لك أن تشاهد المباراة بالتعليق الإنجليزي على قناة “بي إن سبورتس اتش دي 1 باللغة الإنجليزية”.