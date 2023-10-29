“ظهرت هسه”رابط نتائج القبول المركزي 2023 والقبول المباشر 2024 بالرقم الامتحاني||الحد الأدنى للقبول الموحد 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي في العراق عن نيتها الإعلان عن نتائج القبول المركزي في الساعات القادمة من مساء اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، وذلك عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. هذا سيتيح للطلاب الاستعلام واستخراج النتائج بسهولة تامة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات الحكومية.

البوابة الالكترونية للقبول المركزي

تمت الإعلان عن أنه سيتم العمل على توفير نتائج القبول المركزي في جميع الجامعات العراقية من خلال بوابة التخطيط والمتابعة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية. يُسمح للطلاب باستخراج نتائجهم الخاصة عن طريق اتباع الخطوات التالية وذلك بعدما بحث الكثير من المواطنين والطلاب في العراق عن رابط البوابة الإلكترونية للقبول المركزي.

يلزم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمكنك الوصول إلى بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة من خلال الرابط التالي: https://www.dirasat-gate.org/

اضغط على علامة التبويب للاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

إدخال الاسم الرباعي.

تسجيل الرقم الامتحاني.

تحديد المحافظة.

تدوين القسم الخاص بك.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

بيان وزير التعليم والبحث العلمي

على سبيل الذكر صرح وزير التعليم والبحث العلمي، نعيم العبودي، بأن “عدد الطلاب المشاركين في الامتحانات الوزارية بلغ 620724 طالب”، ثم أكمل حديثه بأن “عدد الطلاب المتقدمين للقبول المركزي بلغ 234743 طالب، وبلغ عدد طلاب القبول المركزي في الدورين الأول والثاني 237066 طالب، وكان عدد المقبولين في قناة النخبة 227 طالب، وبلغ عدد القبول المباشر 7998 طالب”.

الحد الأدنى للقبول الموحد 2023

من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لمستوى القبول الموحد لعام 2023 كالتالي:

كلية التمريض للبنات بنسبة 93.17%.

كلية طب بيطري بنسبة 68.33%.

كلية الزراعة بنسبة 60%.

كلية الإدارة والاقتصاد بنسبة 61.5%.

كلية الإدارة والاقتصاد القرنة بنسبة 60%.

أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه خلال صباح يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج القبول المركزي.