الحدود الدنيا للقبول المركزي 2024 pdf||معدلات القبول 2023 2024 بالعراق pdf علمي وأدبي

تم نشر معدلات القبول 2023 2024 بالعراق pdf من قبل وزارة التعليم العالي حيث تمكن الطلاب والطالبات العراقيين من الاطلاع على جميع معدلات القبول في الجامعات المختلفة وتسجيل رغباتهم، تقدمت وزارة التربية والتعليم العراقية بدليل يسهل الوصول إلى معدلات القبول ويقدم معلومات حول التنسيق والكليات المتاحة سنتعرف الآن على الحدود الدنيا للقبول في عامي 2023 و 2024 للتخصص الأدبي من خلال موقعنا البديل.

الحدود الدنيا 2023 2024 ادبي

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية دليلًا رسميًا على موقعها الإلكتروني يتضمن جميع نتائج قبول الجامعات والكليات العراقية، وأعلنت وزارة التعليم العالي نتائج القبول الموحد عبر موقعها.

كيفية الاستعلام عن معدلات القبول 2023

1. ادخل إلى موقع وزارة التعليم العالي.

2. انتقل إلى قسم القبول المركزي.

3. انقر على خدمات الطلاب.

4. ستجد الملفات المتعلقة بالكليات والمجموع الإجمالي لكل كلية.

5. يمكنك تحميل الملفات بصيغة PDF واختيار الكلية التي تناسب مجموعك وقدراتك.

الحدود الدنيا 2023/2024

معدل كلية الطب: 100.28%

معدل طب الأسنان: 99.5%

معدل صيدلة: 98.83%

معدل هندسة قسم حاسوب: 93.17%

معدل هندسة قسم ميكانيك: 86%

معدل كلية الهندسة قسم المواد: 85.67%

معدل كلية العلوم: 86.17%

معدل العلوم قسم الرياضيات: 78.5%

معدل القانون: 85.67%

معدل علوم سياسية: 79.25%

معدل الإدارة والاقتصاد: 68%

معدل التربية: 74.67%

معدل الآداب: 75.17%

معدل آداب قسم علم النفس: 77.33%

معدل آداب قسم الفلسفة: 72.83%

معدل تربية أساسية: 67.5%

معدل تربية أساسية قسم رياض أطفال: 66.17%

معدل تربية أساسية معلم صفوف أولى: 73%

معدل العلوم السياحية: 65.33%