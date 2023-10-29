“NOW”رابط تحميل تطبيق أنتخب 2023/2024 سلطنة عمان للايفون والاندرويد للفترة العاشرة لمجلس الشورى العماني

بدأ الناخبون العمانيون اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، في التصويت في الانتخابات المتعلقة بمجلس الشورى للدورة العاشرة، من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك وهو تطبيق “انتخب”يتنافس في هذه الانتخابات 843 مرشحًا، بمن فيهم 32 امرأة، حسب القوائم النهائية للمرشحين، في حين اختير 90 عضوًا، تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً من اليوم سنوفر لكم رابط الاستعلام عن النتائج عبر موقعنا.

وبناءً على ما أعلنته وكالة الأنباء العمانية ، فإن إجمالي عدد المتقدمين للانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة بلغ 753260 ناخبًا وناخبة وفقًا للقوائم النهائية للناخبين، حيث قام 13،843 منهم بالتصويت خارج سلطنة عمان سيستمر باب التسجيل مفتوحًا حتى اليوم، ثم سيتم فرز النتائج بعناية والإعلان عنها على الموقع الرسمي elections.om الموجود على الإنترنت.

نتائج انتخابات عمان 2023/2024

ويجدر بالذكر أيضًا أن العملية الانتخابية للفترة العاشرة تتم من خلال النسخة الثانية من تطبيق “انتخب” الذي تم إنشاؤه بهدف تسهيل العملية على الجميع، خاصة في ظل الظروف الصعبة الحالية. ويتميز هذا التطبيق بسهولة الوصول إليه والتعامل معه، كما أشارت مصادرنا الخاصة أنه آمن جدًا، وقد قدمت وزارة الداخلية العمانية أكثر من 12 خدمة انتخابية إلكترونية، بما في ذلك المنتدى الحواري والعديد من الخدمات الأخرى.

رابط تحميل تطبيق أنتخب 2023/2024 سلطنة عمان