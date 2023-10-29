كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم علي قناة beIN SPORTS

نتعرف اليوم علي كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم يتوجه الانتباه إلى استاد “أولد ترافورد” اليوم الأحد لمتابعة ديربي مانشستر المثير في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في عام 2020، تأثرت العديد من البلدان حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) انتشر الفيروس بسرعة وتسبب في تفشي وباء عالمي، حيث ارتفعت حالات الإصابة والوفيات، وتم تطبيق إجراءات صارمة للحد من انتشاره تأثرت الاقتصادات والقطاعات الحيوية بشكل كبير، وتجمدت السفر والتجارة العالمية، بينما زادت حاجة المستشفيات والمرافق الصحية استمر العالم في النضال ضد هذا الوباء، بتكثيف الأبحاث العلمية وتطوير لقاحات للوقاية من الفيروس، مما يعكس الجهود العالمية المبذولة لمواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية

مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقريرها عن احتمالية أن يعتمد مدرب فريق مانشستر يونايتد، إيريك تين هاج، على اللاعب المغربي سفيان أمرابط الذي انضم حديثًا إلى فريق الشياطين الحمر وأوضحت الصحيفة أن أمرابط هو الاختيار الواضح لمباراة الديربي، وأن المهمة المناطة به هي إفشال هجمات مانشستر سيتي قبل أن تكون خطيرة

وأشارت إلى أن سفيان أمرابط، اللاعب المغربي البارز، هو اللاعب المثالي الذي اختاره المدرب الهولندي إيريك تن هاج للتصدي لخطورة هجمات المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدرب لفريق مانشستر سيتي

هناك تأكيد على زيادة فرص سفيان أمرابط في المشاركة كأساسي في ديربي مانشستر، حيث يُعتبر أحد الخيارات الهامة في تشكيلة فريق مانشستر يونايتد خلال مباراة صعبة أمام مانشستر سيتي، الذي حقق الثلاثية في الموسم الماضي في سبتمبر الماضي، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن توقيعه مع اللاعب سفيان أمرابط لمدة إعارة حتى يونيو 2024 من نادي فيورنتينا الإيطالي

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 21 نقطة، متخلفًا بفارق 5 نقاط عن توتنهام المتصدر للمسابقة يبدأ لقاء مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي على أرض ملعب أولد ترافورد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع (4-2-3-1): إيدرسون – ستونز – دياس – آكي – جفارديول – رودري – سيلفا – فودين – ألفاريز – دوكو – هالاند.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع (4-2-3-1) : أونانا – بيساكا – فاران – ماجواير – ريجيلون – كاسيميرو – أمرابط – أنتوني – برونو فيرنانديز – راشفورد – هويلوند.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

كيفية مشاهدة مواجهة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

يمكن متابعة المباراة بأكثر من طريقة

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