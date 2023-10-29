ضبط تردد قناة غزة الأن مباشر 2024 Gaza now على النايل سات

نتعرف اليوم علي تردد قناة غزة الآن 2024 لمتابعة جميع احداث غزة لحظة بلحظة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تتميز وكالة غزة الآن الإخبارية بفريقها الإعلامي المتميز الذي يقدم خدمات إعلامية شاملة، ويهدف إلى نقل الأحداث الحقيقية في المنطقة العربية. وسوف نتعرف جميعًا على تردد قناة غزة الآن وأهم ما تقدمه هذه القناة عبر موقع البديل.

تعمل قناة غزة الآن على مدار الساعة لبث صورة حقيقية للأحداث في المشهد العربي والدولي ، تهدف هذه القناة إلى توصيل رسالتها من خلال تغطية إعلامية شاملة وتوثيق الحقائق بالصوت والصورة للوصول إلى جميع أنحاء العالم عبر وسائل الاتصال المتعددة التي تمتلكها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الوكالة أخبارًا وصورًا حصرية وتتمتع بميزة السبق الصحفي التي يتمتع بها فريقها.

تردد قناة غزة الأن مباشر

يمكن متابعة قناة غزة الآن الإخبارية على قمر النايل سات عن طريق التردد التالي:

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 10728 h 27500 أفقي 5/6

أهم ما تقدمه قناة غزة الآن

تقدم قناة غزة الآن مجموعة متنوعة من البرامج والتغطيات المميزة التي تتناول آخر أخبار العالم العربي والأخبار العالمية. تضم هذه البرامج تحليلات سياسية واقتصادية للدول العربية، ونشرات إخبارية تغطي آخر المستجدات العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، تعرض القناة أيضًا أفلامًا وثائقية تتعلق بالمقدسات الفلسطينية، وتسلط الضوء على المعالم السياحية في فلسطين.