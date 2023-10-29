طريقة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي beIN SPORTS HD في الدوري الانجليزي

يترقب الجميع في الوطن العربي مواجهة من العيار الثقيل في الدوري الانجليزي حيث يستضيف الشياطين الحمر نادي مان يونايتد نظيرة مان سيتي في دربي الـ 119 لقاء سيكون صعب للغاية ولكن المان يونايتد يدخل تلك المواجهة وهو منتشي عقب الفوز الاخير في دوري الابطال ويأمل ان يحقق الفوز علي بطل الدوري الموسم الماضي مواجهة ستكون صعبة للغاية علي الطرفين .

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

يسعى الفريق الأحمر للتفوق والتغلب على الفريق الأزرق والسيطرة على المدينة، وجدير ان الشياطين الحمر بقيادة إريك تين هاج فوزًا مهمًا بنتيجة 1-0 على نادي كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، كانت هذه المباراة مليئة بالمشاعر بسبب وداع أولد ترافورد للأسطورة سير بوبي تشارلتون.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد

واعلنت العديد من الصحف الانجليزية بالساعات الماضية ان من الممكن كاسيميرو يشارك في مواجهة الدربي امام مان سيتي وذلك عقب غيابة لمباراتين الاخيرة للفريق الاحمر، وتشهد ايضا المباراة عودة سيرجيو ريجيلون من الإصابة ويمكنه تعزيز خيارات تن هاج في مركز الظهير الأيسر.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي

وجدير ان حقق نادي يونايتد ثلاثة انتصارات متتالية خلال شهر أكتوبر، بعد فوزه يوم الثلاثاء على فريق كوبنهاجن في بطولة أوروبا، ويأمل اليوم إلي تحقيق انتصار هام للغاية امام نادي مان سيتي في تلك المواجهة القوية من اجل انهاء الشهر بفوز يرفع من الروح المعنوية للاعبين بالفريق .