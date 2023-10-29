اعلان pdf الان كشوفات اسماء الوجبة الاخيرة في الرعاية الاجتماعية 2023 عموم محافظات العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن أن إعلان الوجبة السادسة سيتم الإعلان عنها غدًا الإثنين الموافق 30 أكتوبر 2023، بحيث يتمكن جميع المستفيدين من الحصول عليها دون مشاكل أو عقبات، فضلاً عن أن الوزارة توفر هذه المنحة في سبيل الحصول على حياة كريمة ملائمة أمام الجميع، والعمل على تحسين حياة الأفراد والأسر من أصحاب الدخل المتوسط، من خلال التسجيل في البرنامج مع إرفاق كافة المستندات المعنية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

فور الإعلان عن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية غدًا الإثنين يمكن الإطلاع عليها وتنزيل الكشوفات كما في الخطوات الأتيه:-

الذهاب إلى منصة مظلتي الرسمية.

الضغط مباشرة على زر “الإستعلام عن الكشوفات الخاصة بالرعاية”.

العمل على إدخال جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

ومن ثم يتم إدخال رقم الهوية.

النقر مباشرة على زر “الإستعلام”.

ليتم في النهاية تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في الرعاية الاجتماعية، والحصول على الدعم المقدم، كما يلي:-