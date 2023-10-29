” لو انت من الإسم دي هتروح في داهية ” .. وزارة الداخلية تحذر أصحاب هذه البطاقات الشخصية بضرورة التوجه إلى السجل المدني .. قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية، تجديد البطاقة الشخصية، تعُدُّ بطاقة الرقم القوميْ هِي الوثيقة الرسمِيَّة في مِصْر والتي يجِبُ على كُلِّ فردٍ مِنْ أَفْرادِ المُجْتَمَعِ امْتِلاكُها ولِذلِكَ قَامَتِ الحُكُومَةُ بِالعَدِيدِ مِنَ التَصَرُّيحَاتِ والتَشَدِيدَاتِ التِي تَتَعَلُّقُ بِالبَّطَاقَاتِ الشَّخْصِيَّةِ لِكَيْ يُتَمَّ تَحْقِيقُ النِّظَامِ وَأَيْضًا التَّنْظِيمُ فِي المُجْتَمَعِ، وَفِي هذَا الْمَقَالِ سَوْفَ نُوَضِّحُ لَكُمْ طَرِيقَةَ اِسْتِخْرَاجِ البَّطَاقَاتِ الشَّخْصِيَّةِ وَأَيْضًا طَرِيقَةَ عَمَلِ الْبَّطَاقَاتِ الشَّخْصِيَّةِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ مِمَّا يُسَاعِدُ الْمُوَاطِنِينَ عَلَى الِالتِزَامِ بِالْقَوَانِينِ.

قانون الأحوال الشخصية

إذا وصل المواطن إلى سن الـ15 عامًا و6 أشهر، فلديه الحق في الحصول على بطاقة شخصية، وذلك يتم عبر اتباع الخطوات التالية.

يجب على المواطن أن يحضر شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة معتمدة منها.

ايضا احضار صور شخصية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تتطلب الأمور الوقوف على فاتورة خدمة كهرباء أو غاز أو حتى عقد إيجار سكني للتأكد من العنوان الحالي.

بعد ذلك، يقوم المواطن بملء نموذج طلب يصدره الجهة الرسمية لطلب إصدار بطاقات الهوية.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان رسميًا عن قرار حكومي يحدد سن التقاعد الرسمي للموظفين ويقرر توفير مكافأة نهاية الخدمة.

يمكن للأيضا شاهدة أن يشير إلى قرار عاجل صدر عن وزير التربية والتعليم فيما يتعلق بنظام التعليم لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس.

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي

عندما يرغب المواطن في الحصول على البطاقة الشخصية، يجب عليه اتباع الخطوات التالية:

يقوم الفرد بزيارة الموقع الرسمي لسجل المدني التابع لوزارة الداخلية ثم يقوم بإدخال المعلومات الشخصية في الحقول المخصصة لها.

ثم يتبع الخطوات التي ستظهر أمامه