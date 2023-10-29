طريقة حجز كشف التأمين الصحي القاهرة 2023

طريقة حجز كشف التأمين الصحي، تم الإعلان رسمياً من قبل التأمين الصحي عن توفر وسائل الحجز الإلكترونية لكشف التأمين الصحي، وذلك وفقاً لاختصاصاتهم المختلفة. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة للمساهمة في تقليل الازدحام والتكدس في العيادات الصحية. تم ربط النظام الإلكتروني بمجموعة من العيادات التابعة لهيئة التأمين الصحي، حيث وصل عددها إلى 24 عيادة.

أرقام لحجز عيادات التأمين الصحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير أرقام هواتف مخصصة لحجز مواعيد الكشوفات الطبية في عيادات التأمين الصحي المتواجدة في جميع المحافظات في البلاد. ويتاح للراغبين في حجز موعد التواصل عبر الأرقام التالية: ٠٢٢٥٧٤٣٣٢٤ و٠٢٢٥٧٥٤٢٢٦ خلال فترة محددة يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة السادسة مساءً.

عند إجراء المكالمة وإدخال البيانات المطلوبة، سيتم إعلام المتصل بموعد الفحص الطبي والمكان عن طريق رسالة نصية يتم إرسالها إلى هاتفه، وتشدد الوزارة على أهمية تقديم البيانات الصحيحة والتحقق من صحة رقم الهاتف لضمان تقديم الخدمة الصحية بشكل كامل.

خدمات التأمين الصحي

الاستشارات الطبية والعلاج الطبي والأدوية والفحوصات الطبية والعمليات الجراحية ورعاية الأمومة والولادة والعلاج النفسي والعلاج الطبيعي والعلاج التجميلي وغيرها من الخدمات الطبية التي يحتاجها المرضى.

يمكن للمؤمنين زيارة أطباء متنوعين للاستشارة فيما يتعلق بالمسائل الطبية وتلقي العلاجات المناسبة.

الفحوصات الطبية: توفير تأمين للفحوصات الطبية، مثل فحوصات الدم والأشعة وفحوصات القلب والأشعة السينية وغيرها.

التغطية التأمينية لتكاليف العلاجات والأدوية المحتاجة.

الإقامة في المستشفى: إذا كان هناك حاجة للبقاء في المستشفى، يمكن تغطية تكاليف الإقامة والرعاية الصحية.

تعتبر التأمين على الجراحات والعمليات الجراحية أمر ضروري لتغطية تكاليفها.

يمكن تقديم خدمات العناية بالأسنان وعلاجات الأسنان.

تهتم هذه الخدمة بصحة ورعاية العين، حيث تشمل الفحوصات البصرية والعلاجات المتعلقة بالعيون.

خدمات الطوارئ: توفير الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والحوادث.

تقديم الخدمات النفسية للعلاج النفسي والاستشارات النفسية.

الخدمات الصحية

تشمل الخدمات الصحية تغطية علاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها.

تهدف البرامج الوقائية إلى توفير الوقاية من الأمراض واللقاحات.

خدمات التأهيل المقدمة للمرضى بعد العمليات الجراحية أو الإصابات.

طريقة حجز كشف التأمين الصحي القاهرة

الولوج الفوري إلى موقع التأمين الصحي.

يتطلب إدخال الرقم القومي المؤلف من 14 رقم بطريقة صحيحة.

اضغط على الرمز المخصص للاستفادة من التأمين الصحي.

سوف يتم تقديم بيانات المواطن الذي يرغب في حجز موعد في عيادات التأمين الصحي لعام 2023.

يتم إظهار الرقم التأميني للمريض.