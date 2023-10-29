تردد قناة غزة Gaza على النايل سات لمتابعة اخر الاخبار لحظة بلحظة والاوضاع التي تحدث

تردد قناة غزة Gaza على النايل سات، هي قناة تلفزيونية فلسطينية تعمل في قطاع غزة. تأسست القناة في عام 2006 وتهدف إلى تقديم برامج ومحتوى ترفيهي وإخباري يخدم الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة وخارجه.

تردد قناة غزة Gaza على النايل سات

تقدم قناة غزة مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية التي تشمل الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية، والبرامج الثقافية والترفيهية، والمسلسلات والأفلام الفلسطينية والعربية، تسعى القناة لتعزيز الوعي والتواصل في المجتمع الفلسطيني وتعكس قضاياه وثقافته.

تردد قناة غزة الأن

التردد: 11257

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك:

انتقل إلى قائمة الترددات. اضغط على زر “إضافة تردد”. أدخل التردد أعلاه في الحقول المطلوبة. اضغط على زر “حفظ”.

ميزات قناة غزة الآن مباشر:

تبث القناة برامج متنوعة إخبارية وسياسية وثقافية ورياضية.

تتميز القناة بجودة الصورة والصوت.

وتحظى القناة بشعبية كبيرة بين المشاهدين الفلسطينيين.

برامج قناة غزة الآن مباشر:

برنامج “الأخبار العاجلة”

برنامج “حوار مع”

برنامج “رياضة غزة”

برنامج “ثقافة غزة”

برنامج “ملفات ساخنة”

توفر قناة غزة بثها عبر الأقمار الصناعية ومنصات البث التلفزيوني المحلية، يمكن للمشاهدين في قطاع غزة الاستمتاع بمشاهدة القناة عبر الترددات المحلية المتاحة لهم.