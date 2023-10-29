” ✓ القبول المباشر ✓ ”نتائج القبول المركزي في العراق 2023 / 2024 بالرقم الامتحاني للقناة العامة وذوي الشهداء للجامعات العراقية

يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في العراق في معرفة نتائج القبول المركزي 2023 مع اقتراب موعد تسجيل الطلاب في الجامعات العراقية, يحتاج الجميع إلى معرفة النتائج والمعدلات. يجب أن نشير إلى أن أكثر من ٣٠٠ ألف طالب وطالبة تم قبولهم في الجامعات الحكومية العراقية من إجمالي ٥٠٠ ألف طالب وطالبة قدموا لاختبارات القبول المباشر 2023.

القبول المباشر 2023

زادت نسبة القبول في الجامعات الحكومية بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي، وسأذكر النتائج الرئيسية لامتحان القبول المركزي.

وافقت 7,749 طالبًا على الالتحاق بتخصص الطب، وتم تحديد أدنى نسبة قبول لكليات الطب عند 99.29%.

تم قبول عدد 10,251 من الطلاب في مجال الهندسة، وتم تحديد أدنى نسبة للقبول في كليات الهندسة عند 97.29%.

تم قبول عدد 15,426 طالب في مجال العلوم، وتم تحديد نسبة الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم بمقدار 95.29%.

نتائج القبول المركزي في العراق 2023/2024 تمثل تقدمًا كبيرًا في مجال التعليم العالي في العراق حيث ساهمت تلك النتائج في قبول عدد كبير من الطلاب في الجامعات الحكومية، مما يعزز مستوى التعليم العلمي والثقافي في البلاد.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول المركزي في العراق

يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على نتائج القبول المركزي في العراق عن طريق اتباع الإرشادات التالية:

يتوجب عليك في البداية زيارة موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية على الشبكة العنكبوتية.

والبحث العلمي العراقية على الشبكة العنكبوتية. من ثم انقر على الرابط المسمى “القبول المركزي”.

أدخِل اسم الطالب الرباعي ورقم جلوسه.

النقر على زر “بحث”.

سيتم عرض نتائج قبول الطالب على الشاشة.

ينبغي تزويد الاسم الكامل ورقم الجلوس بشكل صحيح. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر نتائج القبول على الشاشة. إذا كنت غير قادر على العثور على نتائج القبول الخاصة بك، يمكنك الاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق للحصول على المساعدة.

حالياً وبعد انتظار طويل، تم إصدار نتائج القبول المركزي في العراق. يُطلب من جميع الطلاب الدخول بسرعة إلى الموقع والعمل على الحصول على نتائجهم الخاصة ومعرفة الكلية التي تم قبولهم فيها، تشير مصادر خاصة لدينا إلى أن الهدف الرئيسي وراء إصدار النتائج عبر الإنترنت هو تسهيل عملية للطلاب وتوفير الوقت والجهد.

نتائج قبولات سادس اعدادي pdf

كلية الطب بنسبة 99.67%

كلية طب الزهراء بنسبة 99.57%.

كلية طب الأسنان بنسبة 98.83%.

كلية الصيدلة بنسبة 98.5%.

كلية هندسة حاسبات بنسبة 93%.

كلية هندسة ميكانيكا بنسبة 90.5%.

كلية هندسة قسم كيميائية بنسبة 95.33%.

كلية هندسة قسم المواد بنسبة 88.33%.

كلية العلوم بنسبة 82.67%.

كلية علوم قسم الرياضيات بنسبة 74.17%.

كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 75%.

كلية القانون بنسبة 82%.

كلية التمريض للذكور بنسبة 96.33%.

كلية التمريض للبنات بنسبة 93.17%.

كلية طب بيطري بنسبة 68.33%.

كلية الزراعة بنسبة 60%.

كلية الإدارة والاقتصاد بنسبة 61.5%.

كلية الإدارة والاقتصاد القرنة بنسبة 60%.

كلية التربية القرنة بنسبة 65.5%.

كلية التربية للعلوم الصرفة بنسبة 70.67%.

كلية التربية للعلوم الإنسانية بنسبة 72.67%.

كلية التربية للبنات بنسبة 66.33%.

كلية الآداب بنسبة 68.67%.

كلية علوم البحار بنسبة 63.83%.

نتائج القبول المباشر 2023-2024 بالرقم الامتحاني القناة العامة وذوي الشهداء

تواجه الطلاب حالة قلق كبيرة وتوتر شديد للغاية في انتظار نتائج القبول المباشر للعام الدراسي 2023-2024 بالرقم الامتحاني في القناة العامة وذوي الشهداء. ومن المتوقع أن تعلن النتائج رسميًا قريبًا جدًا، حيث وصلنا إلى الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في العراق. وفي الوقت الحالي، يتم عقد المؤتمر الصحفي الذي يسمح بالاعتماد على النتائج.