مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الآن “beIN SPORTS” في الدوري الانجليزي

يتطلع عشاق الكرة الإنجليزية من أجل مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في الجولة العاشرة، والجدير بالذكر أن ترتيب فريق مانشستر سيتي هو الثالث برصيد 21 نقطة، ويقع ترتيب مانشستر يونايتد في سلم الدوري في المركز الثامن. تابع في السطور التالية لتعرف موعد مباراة مان سيتي يونايتد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، وذلك مساء يوم الأحد 28 أكتوبر.

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر سيتي

يمكنكم اليوم ان تشاهدوا مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر عبر تطبيق TOD، كما يمكن أيضاً عبر bein connect ان تشاهد المباراة وتتابعها حتى آخر لحظة من عمر اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مباشرة على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، التي تمتلك حقوق البث على قناة بي إن سبورت 1 وبي إن 4K.

ملعب المباراة والحكم

ستقام مباراة السيتي يونايتد اليوم على أرض ملعب أولد ترافورد، وسيقوم بإدارة المواجهة السيد بول تيرني.

وصلنا إلى نهاية موجز مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وقدمنا لكم جميع تفاصيل المباراة المرتقبة اليوم، والتي يسعى فيها كل من الفريقين لتحقيق الفوز والظفر بالثلاث نقاط.