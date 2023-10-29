Grand Theft Auto 6 2024 خطوات تنزيلها وتثبيتها بكل سهولة تسريب لعبة GTA 6

Grand Theft Auto 6 2024 خطوات تنزيلها وتثبيتها، أكدت شركة Rockstar Games رسميًا أن تسريب لعبة GTA 6 الذي حدث في سبتمبر 2022 كان حقيقيًا، عند إصدار بيان عبر Twitter نصح الفريق بأن هذا يشمل “لقطات التطوير المبكرة للعبة Grand Theft Auto التالية” على الرغم من أنهم لم يعلقوا على تفاصيل معينة تم رصدها في التسريب، إلا أن الفريق قال إنه “يشعر بخيبة أمل شديدة لمشاركة أي تفاصيل عن لعبتنا القادمة بهذه الطريقة”.

تنزيل لعبة قراند ثقت أوتو 6

تعود سلسلة ألعاب الحركة الشهيرة مع Grand Theft Auto VI، أكدت شركة Rockstar Games، العقل المدبر وراء سلسلة GTA الشهيرة، أن هناك إصدارًا جديدًا قيد الإعداد حاليًا. لكن تاريخ نشره الرسمي لا يزال غير معروف ولكن يمكننا طرح خطوات تحميل جاتا 6 الجديدة وهي كالتالي:

قم بالتأكيد من توصيل هاتفك المحمول بشبكة انترنت جيدة وعالية السرعه.

ثم انتقل الي جوجل بلاي للاندرويد أ, متجر ابل استور للايفون.

ثم اضغط علي خانة البحث لتتمكن من الوصول الي الصفحة الرسمية للعبة جراند ثفت

أوتو 6 الأصلية.

أوتو 6 الأصلية. بعد أن تنتقل لصفحة اللعبة اضغط علي كلمة تحميل جاتا 6.

الأن لابد من استكمال خطوات التثبيت حتي تتمكن من تشغيل اللعبة وبدء الأستمتاع بها.

ماهي تسريبات لعبة GTA 6؟

في سبتمبر الماضي، شهدت لعبة Grand Theft Auto 6 ما كان من أكبر التسريبات في تاريخ الألعاب، تم نشر ما يقرب من 90 مقطع فيديو على منتديات GTA الرسمية بواسطة ملصق اسمه Teapotuberhacker، يحتوي على لقطات من أسلوب اللعب في مرحلة مبكرة من التطوير، منذ بدء البث المباشر قامت Rockstar وTake-Two بإزالة هذه العناصر من خلال مخالفات حقوق الطبع والنشر. عند تحديث منشوره الأصلي (تم حذفه الآن)، ادعى Teapottuberhacker أنه كان يتطلع إلى عقد صفقة مع Rockstar وTake-Two Interactive،والأهم من ذلك أن بيان Rockstar نصح بأن التسرب لا ينبغي أن يسبب أي تأخير، مشيرًا إلى “أننا لا نتوقع أي انقطاع في خدمات الألعاب الحية لدينا ولا أي تأثير طويل المدى على تطوير مشاريعنا الجارية.” واعدًا بتحديث رسمي لهذه اللعبة التالية “عندما تصبح جاهزة”.