اختطاف والدي لويس دياز “نجم ليفربول” في كولومبيا

تعرض والدا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لويس دياز لعملية اختطاف في كولومبيا. تم إنقاذ والدته بأمان، ولكن والده لا يزال مفقودًا.

أعلن الجنرال ويليام سالامانكا، مدير الشرطة في كولومبيا، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أنه جارٍ البحث عن لويس مانويل دياز ووالدته سيلينيس مارولاندا، وتم إنقاذ والدته ونقلها تحت حماية الشرطة، وما زالت العملية جارية للعثور على والده.

تقارير محلية أفادت أن والدي اللاعب تم احتجازهما في سيارتهما في بلدة بارانكاس بمقاطعة لاغواخيرا، وهي بلدة نشأ فيها دياز. قام المهاجمون بسرقة الشاحنة التي كانا يستقلانها وفروا من موقع الحادث.

أصدر مكتب المدعي العام في كولومبيا بيانًا عبر منصة “إكس” أعلن فيه أن فريقًا متخصصًا من المدعين العامين ومسؤولي هيئة التحقيق الفني ومحققي الشرطة والجيش يعملون بسرعة للعثور على والدي دياز وتوضيح الحقائق وتحديد المسؤولية عن هذه العملية.

وفقًا لراديو “بلو كولومبيا”، تم إنقاذ والدة دياز، ومع ذلك، يعتقد أن والده لا يزال محتجزًا لدى مسلحين.