موعد اعلان اسماء الرعاية الاجتماعية PDF الوجبة الأخيرة في العراق 2023 جميع الكشوفات عبر مظلتي

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بأنه تم الإنتهاء بشكل رسمي من جميع الطلبات المتقدمة للحصول على الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمستفيدين، وتم تحديد موعد لإعلان الكشوفات التي من المؤكد أن يتم عرضها غدًا الإثنين عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث إن الرعاية الاجتماعية تُساهم إلى حد كبير في توفير كل سُبل الدعم والمساندة التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، وهي مبادرة تم إطلاقها لتعزيز التنمية الاجتماعية.

اعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق

تعد منصة مظلتي من أهم المنصات التي تم إطلاقها في العراق، حيث إنها تضم العديد من الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها العديد من المستفيدين المنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على الدعم المقدم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن أن الرعاية الاجتماعية هي من أكثر المنح التي يتم العمل على صرفها في الوقت الحالي، وفقًا لما نصت عليها الوزارة.

أهداف الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

من أهم ما تقدمه الرعاية الاجتماعية لجميع الأشخاص المتقدمين للحصول عليها في العراق كما يلي:-