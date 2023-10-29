موعد عودة الدراسة بعد اجازة الترم الأول 1445 “في السعودية”

يستهل العام الدراسي الحالي 1445 هجري ببداية اليوم الدراسي الأول بعد انتهاء إجازة الترم الأول، والذي يوافق ذلك نهاية دوام يوم الخميس، الموافق لـ 26 نوفمبر 2023 الموافق لـ 12 جمادى الأولى 1445 هـ، وتستأنف العملية التعليمية عملها بعد فترة إجازة استمرت عشرة أيام، من 16 إلى 26 نوفمبر 2023 مـ.

هذه التواريخ محددة وفقًا للتقويم الدراسي الذي وضعته وزارة التعليم السعودية قبل بداية العام الدراسي بعدة أيام، ويتضمن جميع أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات.