موعد الجمعة البيضاء في السعودية 2023

في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر القادم، تحديدًا في 24 نوفمبر 2023، تحل الجمعة البيضاء، والتي توافق 1 جمادى الأول سنة 1444 هجريًا.

تشهد هذه الفترة تنافسًا كبيرًا بين مختلف العلامات التجارية في المملكة، حيث تعمل على طرح خصومات وعروض استثنائية بشكل مستمر، وتصل نسب الخصم في بعض الحالات إلى 80% على بعض المنتجات.

لذا، يبحث الكثير من محبي التسوق الإلكتروني في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر عن موعد الجمعة البيضاء، لأنها فرصة ذهبية للحصول على المنتجات الأساسية والترفيهية بخصومات لا تُصدق.