جميع نتائج الثالث متوسط في العراق 2023 نتائجنا

كشفت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الدور الثالث في المحافظات مازالت قائمة وجاري العمل على انتهاءها مع بداية شهر نوفمبر المقبل، فضلاً عن أن الإمتحانات جاءت وسط تشديدات كُبرى لجعل الوضع المناخي ملائم أمام الطلبة والطالبات، إضافة إلى أن الدور الثالث تمثل فرصة هامة وأخيرة أمام كل طالب لم يُحالفه النصيب في الحصول على الدرجات الملائمة التي تؤهله للتقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة.

امتحانات الدور الثالث بالعراق

قامت الوزارة مؤخرًا إطلاق متحانات الدور الثالث في محافظات العراق، فضلاً عن أن ذلك جاء عقب مناشدات ومتطلبات هامة من قبل أولياء الأمور والطلبة، في تحسين مستواهم الدراسي وحتى تتلائم معهم الفرص في التقديم إلى المرحلة الأكاديمية الجديدة، إضافة إلى أنه من السهل إمكانية استخراج كشوفات النتائج وذلك عقب الإنتهاء منها على الفور في مختلف مديريات التربية العراقية.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث

من السهل القيام بالإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث في جميع محافظات العراق، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو التالي:-