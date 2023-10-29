مباراة القادسية والكويت اليوم الأحد مساءً "دوري زين"... لحظة بلحظة

يحضر اليوم مشجعي الدوري الكويتي نفسهم من أجل المشاهدة مباراة الكويت والقادسية وذلك ضمن منافسات جولة السادسة من الدوري الكويتي دوري زين، لذلك سوف نتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة وكيف يمكن مشاهدتها.

موعد مباراة الكويت والقادسية

تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:20 بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 27 دقيقة بتوقيت القاهرة، وذلك في مساء يوم الأحد بتاريخ 29 أكتوبر 2023.

كيفية مشاهدة مباراة الكويت والقادسية

يمكنك مشاهدة مباراة الكويت والقادسية عبر قناة ATV Kuwait، وستستضيف محافظة حولي في ستاد محمد الحمد المواجهة المرتقبة بين القادسية وضيفه الكويت، حيث يتنافسان على صدارة دوري زين الكويتي.

تفاصيل مباراة القادسية والكويت

سيدير المباراة الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، ويدخل فريق القادسية المباراة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الكويتي الممتاز برصيد 11 نقطة، حيث حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين في المباريات السابقة.