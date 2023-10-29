حصريًا... مباراة الوداد والترجي التونسي الآن "ON TIME Sports" اليوم الأحد 2023

تنطلق اليوم ضمن مواجهات نصف نهائي السوبر الأفريقي 2023 مباراة الوداد والترجي التونسي، وحسب تصريحات كل من مدربي الفريقين، المباراة قوية، لذا سنتعرف في المقال على جميع التفاصيل، بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الوداد والترجي التونسي

اليوم، المواجهة الحماسية التي تجمع فريق الوداد والترجي التونسي على أرضية ملعب محمد الخامس في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والترجي

يوجد مجموعة من القنوات الرياضية التي تمتلك حقوق هذه البطولة وهي حصرية لها، ومن بينها قناة أبو ظبي الرياضية وقناة On Time Sport 1.

كيفية مشاهدة مباراة الوداد والترجي

يمكنكم أن تشاهدوا المباراة بين الفريقين عبر القنوات الرسمية المتاحة والتي تمتلك حقوق البث، كما يمكن مشاهدة المباراة على المواقع الإلكترونية.

أجواء جماهيرية من الطراز العالمي.. تفاصيل مواجهة الوداد والترجي من أرضية ملعب المباراة#الوداد_الترجي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم | #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/aQtUjVIPEA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 29, 2023

تشكيلة مباراة الوداد والترجي

ومن المنتظر أن يعول عادل رمزي مدرب الوداد على التشكيلة التالية في الموقعة القارية:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود – أمين أبو الفتح – جمال حركاس – يحيي عطية الله.

خط وسط الميدان: يحيي جبران – زكرياء الدراوي – سفيان أحناش.

خط الهجوم: هشام بوسفيان – سيف الدين بوهرة (حمدو الهوني)- الشرقي البحري (بولي جونيور سامبو).

على الناحية الأخرى فإن المدرب طارق ثابت سيدفع بالتشكيلة التالية في موقعة اليوم:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي – أسامة السهلي – محمد أمين توغاي – ياسين مرياح.

خط وسط الميدان: غيث الوهابي – حسام تقا – أونوشي أوغبيلو (يان ساس).

خط الهجوم: حسام الدين غشة – أسامة غشة – رودريغو رودريغيز.

قدمنا لكم تفاصيل مباراة الوداد والترجي وتعرفنا على القنوات الناقلة التي تمكنكم من مشاهدة مباراة الوداد والترجي مباشرة مساء يوم هذا الأحد.