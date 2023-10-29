فوائد أكتر من 25% .. ” شهادة البنك الاهلي الجديدة البلاتينية ” .. البنك الأهلي بيقدم فرصة إستثمار ملهاش حل

شهادة البنك الاهلي الجديدة، تسعى العديد من المواطنين في مصر للبحث عن الشهادة الجديدة المقدمة من البنك الأهلي، حيث يمكن أن تصل ربحيتها إلى 25%. هذه الشهادة من الشهادات التاريخية التي يمنحها البنك لجميع العملاء، ولديها العديد من المزايا الأخرى، كما يُمكن فتح حساب بنكي للحصول على تلك الشهادات البلاتينية، والتي تُعد واحدة من أقوى الشهادات التي تم إطلاقها مؤخرًا، وقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا في عدد الاستعلامات المتعلقة بشراء تلك الشهادات بعد طرحها في البنك الأهلي المصري.

تفاصيل شهادة البنك الأهلي الجديدة بعائد 25%

قام البنك الأهلي المصري بإصدار شهادات إدخار جديدة بطريقة فريدة قد يصل سعرها لأكثر من 22%، تختلف أسعار الشهادات بين بعضها البعض عند الشراء، يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بهذه الشهادات الجديدة التي تم إصدارها مؤخرًا من خلال زيارة الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، سنوضح لكم تفاصيل هذه الشهادات الجديدة التي تم طرحها في البنك.

أنواع شهادة البنك الأهلي 2023

شهادة بلاتينية للشراء بمبلغ لا يقل عن 1000 جنيه، ومدة تمتد لثلاث سنوات بنسبة فائدة قدرها 19%.

الشهادة الفضية ذات العوائد المتزايدة والمدة الزمنية لها ثلاث سنوات، وتصل نسبة العائد في العام الأول إلى 22%.

تُقدَم الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير والتي تستغرق مدة تصل لثلاث سنوات، بنسبة فائدة قد تصل إلى 19.5%، وتُطلب حدٌ أدنى للشراء بقيمة ألف جنيه وضَعَفُه.

نظيرًا لذلك، هناك شهادة استثمارية لمدة خمس سنوات توفر عائد شهري مستمر لمدة خمس سنوات، وبنسبة فائدة تبلغ 12.25%.

شهادة البنك الأهلي المصري تعتبر واحدة من أهم الشهادات في الوقت الحاضر، حيث يمكن الحصول عليها عن طريق تطبيق الجوال المتعلق بالبنك.

يمكن أيضًا الحصول على هذه الشهادة بعد توفير جميع الضمانات والشروط المطلوبة لها.

أسعار شهادة بلاتينية في البنك الأهلي المصري تتفاوت

يتم إصدار الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

علاوة على ذلك ، يتطلب شراء الشهادة مبلغًا لا يقل عن 1000 جنيه.

تتمتع الشهادة بعائد شهري يبلغ 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، وهذا العائد ثابت طيلة فترة اقتناء الشهادة.

يمكن الحصول على قرض مضمون بواسطة هذه الشهادات من أي فرع لبنك الأهلي المصري.

لا يحق لك استعادة الأموال حتى يمر ستة أشهر.

اعتبارًا من اليوم العمل الذي يلي عملية الشراء، يمكن استعادتها قبل انتهاء المدة.

شهادة البنك الاهلى المصرى الجديدة

يتم منح الشهادة للأفراد الذين يحملون الجنسية المصرية فقط.

أدنى قيمة لشراء شهادة البنك الأهلي المصري هي 1000 جنيه وهي مضاعفة.

تحصل على ربح شهري مضمون يتراوح بين ١٩٪ إلى ٢٢٪ طوال فترة شراء الشهادة.

يمكنك استعارة هذه الشهادات بضمان من أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري.

بالإضافة، لا يتمكن المستفيدون من استعادة الأموال حتى يمر الستة أشهر

بدءًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن استعادتها قبل انتهاء الفترة بناءً على القواعد والشروط التي يعلنها البنك.