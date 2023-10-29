اعرف بسرعة قبل الباقي “هتاخد الزيادة كام في %”؟!! رابط التسجيل في منحة تكافل وكرامة بالرقم القومي

يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن رابط التسجيل في منحة تكافل وكرامة وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن بداية قبول أسر جديدة للحصول على معاش تكافل وكرامة حيث سيتم زيادة أكثر من 900 ألف أسرة خلال الشهور القادمة وذلك حسب توجيهات رئيس الجمهورية وذلك لمساندة جميع المواطنين في تحمل أعباء المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الاخيرة وخلال السطور التالية نكشف عن رابط التسجيل في منحة تكافل وكرامة.

رابط التسجيل في منحة تكافل وكرامة

ازدادت عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة عن رابط التسجيل في منحة تكافل وكرامة وذلك قبل مجموعة كبيرة من المواطنين في جميع المحافظات المصرية ، ويعتبر معاش تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الضمان الاجتماعي ويمكن التسجيل في منحة تكافل وكرامة من خلال الخطوات التالية :

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا. ثم يجب ادخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. واضغط على ارسال الطلب ويمكن التقديم بإرسال الأوراق التالية إلى الوحدة الاجتماعية التابع لها حسب محل إقامتك. صورة بطاقة الرقم القومي. صورة شهادة ميلاد جميع أفراد الأسرة. صورة من بطاقة التموين. صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج. بيان قيد مدرسي للأبناء أو قيد جامعي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

بعد التعرف على خطوات التسجيل في منحة تكافل وكرامة يتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي وذلك لكافة المستحقين ويمكن الحصول عليه من خلال مكاتب البريد المصري أو من خلال ماكينات الصرف الآلي.