تغيير موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية في جميع محافظات مصر!! لتكون في هذا الموعد

تتزايد التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل العديد من المواطنين المصريين عن موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية مع بداية الفصل الشتوي حيث ان وزارة الكهرباء قامت في بداية الفصل الصيفي بوضع خطة محكمة هدفها ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال عن طريق قطع الكهرباء عن كافه محافظات مصر يوميا بأوقات تم وضعها من قبل الوزارة لذلك يتساءل مع نهاية فصل الصيف العديد من الناس عن انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية وعودة الكهرباء بصورة طبيعية وإلغاء الجدول التي تم وضعها من قبل الوزارة لمعرفة المزيد تابعوا معي هذا المقال.

انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية

علينا اولا معرفة سبب وضع الوزارة خطة معينة يوميا لقطع الكهرباء لقد قامت الوزارة بوضع اوقات لقطع الكهرباء على جميع محافظات مصر لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال مع زيادة درجة الحرارة بصورة كبيرة وقالت إن ذلك يكون خطر على الأسلاك الكهربائية حيث قامت وزارة الكهرباء بوضع موعد لانتهاء قطعها وتم الإعلان عنه من قبل مصادر المتخصصة في وزارة الكهرباء وقالت ايضا انه سوف يتم اتباع خطة من أجل تقليل ساعات تخفيف الأحمال ولكن سوف يكون ذلك بصوره تدريجيه وليس بشكل اكيد وقالت سوف يكون ذلك ابتداء من منتصف شهر أكتوبر عام 2023 ومع بداية العام الدراسي الجديد 2023 و 2024 ولكن لكل مواطن دور في هذا الموضوع مع بداية انتهاء خطة تخفيف الأحمال يجب على كل مواطن مصري ترشيد الكهرباء في منزلهم حتى لا يتم وضع برنامج اخر لقطع الكهرباء تعود تدريجيا بصورة طبيعية بعد إلغاء الجدول الذي تم وضعه من قبل وزارة الكهرباء.