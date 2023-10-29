دعاء لأهل غزة واطفالها مكتوب... اللهم انصرهم على اعدائهم واحفظهم...

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ أهالي قطاع غزة وأطفالها من كل سوء ومكروه، وأن ينعم عليهم بالأمان والسلام، وأدعوكم للتمسك بالدعاء والاستغفار، وإليكم بعض الأدعية الإسلامية التي يمكنكم أن تدعوا بها ضمن مقالنا.

دعاء لأهل غزة واطفالها

اللهم احفظ أهل غزة بحفظك، واحمهم برعايتك الكاملة ورحمتك الواسعة.

اللهم اجعل السلام والأمان يعمان قطاع غزة، وألهم أهلها الصبر والقوة في مواجهة الصعاب.

اللهم ألطف بأطفال غزة الأبرياء، واحمهم من الأذى والخوف.

اللهم ألهم أهل غزة الصبر والثبات في ظل القصف والاضطهاد، وارزقهم النصر.

اللهم أنزل السكينة والطمأنينة على قلوب أهل غزة، واجعلهم يشعرون بقوتك ودعمك في كل لحظة.

اللهم اشفِ جرحى غزة وارفع عنهم الألم والمعاناة.

اللهم ارحم الشهداء من أهل غزة واجعل مثواهم الجنة، وألهم ذويهم الصبر والسلوان.

اللهم اجعل العدل والسلام يسودان قطاع غزة، وانصر أهلها على الظالمين والمعتدين.

اللهم اجعل أهل غزة دائماً في حفظك ورعايتك، وانصرهم على كل من يريد أذيتهم.

أدعو الله أن يلطف بأهل غزة وأن ينقذهم من كل محنة ويمنحهم الأمان والسلام، إن الدعاء قوة عظيمة، فلنستمر في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات.