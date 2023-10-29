عربي و دولي
ظهرت حالًا “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” الوجبة التاسعة والأخيرة .. الاستعلام بالرقم الشخصي في العراق 2023
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مدينة العراق بالإعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2023 حيث انها تلتفت عدد كبير جدا ويتقارب العدد نحو 300 ألف طلب الدفعة الاجتماعية الحالة الجديدة من أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بمدينه العراق عام 2023 حيث يكون ذلك في إطار مبادرة حكومية في العراق هدفها مساعدة جميع الأسر المحتاجة في البلدة لمعرفة المزيد من المعلومات حول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2023 في دولة العراق تابعوا معي هذا المقال.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
يمكنك التعرف على شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق لعام 2023 حتى تتمكن من التقديم بها من خلال النقاط التالية:
- يجب ان يكون المتقدم لديه جنسيه عراقية.
- يجب أن تتكون أسرة المتقدم من اربع افراد على الاقل.
- بالنسبة للرجال يجب ان يتراوح عمر الرجل من بين 18 و 60 سنة بالنسبة للسيدات يجب ان يتراوح عمر السيدة من 15 إلى 55 سنة.
- من المهم عدم امتلاك أي تأمين صحي أو أملاك شخصية او تامين اجتماعي مسجل في الشؤون الاجتماعية.
- يجب أن يكونوا متقدم محتاج وتكون اسرة محتاجه لكونها تحصل على دخل شهري ضعيف مما يجعلها تحتاج الى التقديم بالرعاية الاجتماعية.
- من المهم أن يكونوا من العائلات التي لا يتوفر لديها معي الرسمي او يكونوا من الأسر التي يعاني أحد أفرادها من اعاقه عقلية او جسديه ولكن يتم تحديد الشروط بناء على دراسة معينة تجريها الوزارة.