« لو معاك إعدادية أو دبلوم أو كلية » .. وظائف شركة الكهرباء 2023 براتب مجزي + مرتبات ومميزات ملهاش عيوب

وظائف شركة الكهرباء 2023، يسعى الكثير من الشباب إلى الحصول على فرصة عمل في شركة الكهرباء القابضة، حيث تقدم الشركة العديد من الوظائف الشاغرة برواتب كبيرة وقيمة عالية. وقد وضعت الشركة آلية تقديم الطلبات وتحديد الشروط والمستندات المطلوبة، كما توفر رابطًا إلكترونيًا لسهولة التقديم.

وظائف شركة الكهرباء 2023

فتحت الشركة باب التسجيل لتقديم طلبات الانضمام لوظائفها التي أعلنت عنها مؤخرًا، وحددت أيضًا تاريخ انتهاء استقبال الطلبات في يوم 28 أكتوبر 2023. وبالنسبة لإجراءات التقديم، فهي كما يلي:

المرحلة الأولى: يجب على المتقدم أن يزور رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر.

المرحلة التالية: الضغط على علامة تبويب الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الثالثة: اضغط بعد ذلك على رمز الأعمال.

يجب على المتقدم أن يُحدد مجال تخصصه.

الخطوة رقم خمس: استكمال جميع البيانات المطلوبة بدقة.

في الخطوة السادسة، قم بالنقر على أمر الحفظ، ثم ستتمكن من تقديم طلبك للوظائف المتاحة في شركة الكهرباء.

المستندات والوثائق اللازمة

لا بد من إرفاق بعض الوثائق والمستندات المطلوبة، وتشمل ذلك ما يلي:

المؤهل الدراسي.

من الضروري أن تكون هناك نسخة من البطاقة القومية متوفرة.

يجب أن يتم إدراج الأوراق المطلوبة مع شهادات الخبرة.

علينا أن نحضر حوالي 4 صور حديثة بحجم 4 × 6 للمتقدم.

شروط التسجيل في وظائف شركة الكهرباء 2023

قامت الشركة بتحديد بعض الشروط والضوابط التي يتعين على المتقدمين لهذه الوظائف توفيرها. تشمل هذه الشروط:

يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 و 30 عامًا.

لا بد من أن يكون مواطن مصري الجنسية.

من الضروري أيضًا أن يتمتع المتقدم بسمعة حسنة وسلوك جيد.

كذلك أن يتمتع بحالة بدنية جيدة.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب هذا الأمر وجود خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

يجب أن يحصل المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بتقدير ممتاز.