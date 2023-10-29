تأجيل موعد حفل جائزة الكرة الذهبية وتسريب أسم الفائز بالجائزة .. تتوقع مين “ميسي أم فخر العرب”؟!

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023 من المقرر أن تقام مدينة باريس العاصمة الفرنسية حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2023 هذه الجائزة البارزة تمنح سنويًا من قبل مجلة “فرانس فوتبول” لاختيار أفضل لاعب في العالم، حفل توزيع هذه الجائزة يعتبر واحدًا من أبرز الأحداث الرياضية والكروية في العالم، حيث يجتمع نخبة من نجوم كرة القدم للمنافسة على هذا التكريم العالمي المرموق.

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية

إلى جانب جائزة أفضل لاعب في العالم “الكرة الذهبية” يقام حفل توزيع الجوائز الذي يعقد في باريس ويستضيف الكرة الذهبية 2023، حيث يتم تكريم أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة كرة القدم. وليس لدينا نسيان اللاعبين العربيين الذين سيمثلون بلدهم في هذا الحدث الرياضي المميز، حيث يتواجد النجم المصري محمد صلاح والمغربي ياسين بونو لتمثيل العرب في هذا الحفل العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، يترقب العالم بفارغ الصبر مشاركة ليونيل ميسي، الذي يعد أكثر لاعب تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية بسبع مرات سابقة ويبدو أنه يسعى إلى الفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة، وهو لقب يعتبره الأوفر حظًا للظفر به في عام 2023.

يجدر بالذكر أن حفل الكرة الذهبية لعام 2023 سيقام يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر في العاصمة الفرنسية باريس، ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث مثيرًا ومميزًا بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على الغياب المذهل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة أفضل 30 لاعبًا،