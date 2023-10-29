بعد تسريبات أسم الناجح “هل ميسي الفائز في جائزة الكرة الذهبية 2023″؟.. تعرف على التفاصيل

هل ميسي الفائز في جائزة الكرة الذهبية 2023 أشارت تقارير صحفية اليوم الأربعاء إلى أن هناك لاعبًا قريبًا جدًا من الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 وتعتبر جائزة الكرة الذهبية تمنح من قبل مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، وهي تضم قائمة تضم 30 لاعبًا تم اختيارهم سنويًا لاختيار النجم البارز والأفضل في عالم كرة القدم ويترقب العديد من عشاق اللعبة موعد الحفل الذي سيتم فيه تتويج هذا النجم بالجائزة الذهبية.

هل ميسي الفائز في جائزة الكرة الذهبية 2023

الصحفي فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة “سكاي سبورتس”، نقل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أنه وفقًا للمؤشرات من المتوقع أن يفوز ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023. إذا تحقق هذا الفوز، سيكون هذا الفوز هو الثامن في مسيرته الكروية.

وأشار الصحفي الشهير إلى أن الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية سيتم في ليلة الاثنين المقبل في باريس، تلك اللحظة المميزة التي يتم فيها تحديد النجم الفائز بواحدة من أهم الجوائز في عالم كرة القدم.

جدير بالذكر أن الدولي محمد صلاح الذي يشغل منصب قائد منتخب مصر ويلعب كجناح في فريق ليفربول الإنجليزي، يتواجد في القائمة التي تضم نجومًا مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية في الموسم الجاري، وبجانبه في هذه القائمة تجد أسماءً بارزة مثل ميسي وهالاند وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة السعودي، وكيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي هؤلاء النجوم هم من بين المرشحين البارزين للفوز بهذه الجائزة المرموقة.