موعد نهاية التوقيت الشتوي 2024 – أهمية التوقيت الشتوي وكيفية تعديل الساعة في الموبايل والكمبيوتر 2024

موعد نهاية التوقيت الصيفي التوقيت الشتاء هو مصطلح يشير إلى التوقيت القياسي الذي يكون عادة أبكر بساعة واحدة مقارنة بالتوقيت الصيفي ففي العديد من البلدان يتم تغيير التوقيت في موسم الشتاء والصيف بغرض توفير الطاقة وتحسين استفادة النهار، لذا لمعرفة متى سيتم انتقال التوقيت من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي لعام 2023، يجب الرجوع إلى التشريعات المحلية في الدولة التي تعيش فيها، حيث يتم تحديد توقيت هذا الانتقال بناءً على السياسات المعمول بها في تلك الدولة.

موعد نهاية التوقيت الشتوي

تم استئناف التوقيت الصيفي بعد ما يقرب من 7 سنوات من إلغائه، حيث أصدرت الحكومة القرار الرسمي بهذا الشأن، وفي إبريل الماضي أصدر مجلس الوزراء قرارًا بعودة التوقيت الصيفي بطريقة تتطلب من المواطنين تأخير ساعاتهم بمقدار 60 دقيقة.

ومن المقرر أن يكون الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 آخر يوم للعمل بالتوقيت الصيفي هذا العام، وبناءً على القرار الحكومي، سيقوم المواطنون بتأخير ساعاتهم 60 دقيقة اعتبارًا من صباح الجمعة المقبلة، وذلك في بداية تنفيذ التوقيت الشتوي.

وفقًا للمتحدث باسم مجلس الوزراء، توجد فوائد هامة مرتبطة بتطبيق التوقيت الشتوي وتشمل هذه الفوائد توفير مبلغ يصل إلى 25 مليون دولار وفقًا لدراسة قامت بها وزارة الكهرباء ويتم تحقيق هذا التوفير من خلال تقليل استخدام وحدات الغاز التي تستخدم في إنتاج الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، يقدر أن تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 1% نتيجة تطبيق التوقيت الشتوي سيؤدي إلى توفير مبلغ يصل إلى 150 مليون دولار سنويًا، هذه الفوائد المالية تسهم في تحسين الكفاءة وتقليل النفقات المتعلقة بالطاقة.