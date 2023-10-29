تحميل جدول اسماء المستفيدين من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات +الزيادة الجديدة المعلنة بأمر رئاسي

جدول اسماء المستفيدين من العلاوات الخمس الكثيرون في مصر يبحثون عن الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر نوفمبر 2023 وذلك بناءً على الزيادات الجديدة التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

جدول اسماء المستفيدين من العلاوات الخمس

يعرض هذا التقرير جدول المستفيدين من العلاوات الخمس لعام 2023 في مصر، سابقًا وافق مجلس النواب المصري على قرار الرئيس بزيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات من 300 جنيه إلى 600 جنيه.

تصرف العلاوة الاستثنائية بشكل رجعي عبر ماكينات الصرف الآلي في البنوك، وأيضًا من خلال بنك ناصر الاجتماعي وباستخدام بطاقات ميزة، بالإضافة إلى خدمة البريد المصري.

ومن المقرر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية خلال شهر مارس المقبل، وتكون الدفعة الثالثة من هذه العلاوات متوقعة خلال شهر سبتمبر في العام 2024.

المستفيدون من العلاوات الخمسة

يتضمن مستفيدي العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات لعام 2023 الفئات التالية:

الذين خرجوا على المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2016.

الذين خرجوا على المعاش قبل 30 يونيو 2005.

الذين خرجوا على المعاش بعد 1 يوليو 2006.

الذين خرجوا على المعاش بعد 1 يوليو 2007.

الذين خرجوا على المعاش بعد 1 يوليو 2008.

الذين خرجوا على المعاش بعد 1 يوليو 2009.

الذين خرجوا على المعاش بعد 1 يوليو 2010.

شروط الاستفادة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

للحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، يجب استيفاء الشروط التالية ويجب أن يكون المستفيد:

لم يحصل على العلاوات الخمس لعام 2020.

لم يشارك في العلاوات الخمس في السابق.

مقدار معاشه الأساسي لا يجب أن يزيد عن 2000 جنيه مصري.

مقدار معاشه الأساسي لا يجب أن يقل عن 500 جنيه مصري.

يجب أن يكون المعاش الأساسي مستحقًا منذ بداية يوليو/تموز 2006.

يحسب مبلغ العلاوات الخمس على أساس آخر مرتب كان الموظف يتقاضاه قبل انتقاله إلى المعاش.

من المتوقع أن يتم إعلان كشوف المستحقين للعلاوات الخمس، وسيتم صرف الزيادة التي تم إضافتها إلى المعاش الأساسي بنسبة 80% من قيمة هذه العلاوات لأصحاب المعاشات المستحقة.