استقبل الآن “تردد قناة المنار اللبنانية 2023” Al-MANAR TV متاحة على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة المنار اللبنانية تعد قناة المعلومات اللبنانية (قناة المنار) واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية في لبنان والمنطقة العربية، تأسست قناة المنار في 1991 وهي تتبع تنظيم “حزب الله” اللبناني، ويهدف الإعلام الذي تقدمه القناة إلى نقل وتغطية الأحداث والأخبار بشكل حصري ومهني، تمتاز قناة المنار بتقديم محتوى إخباري وتحليلي متنوع يغطي الأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية في لبنان والمنطقة العربية.

تردد قناة المنار اللبنانية 2023

قناة المملوكة لحزب الله التي تأسست في 4 يونيو 1991 وتعتبر قناة المنار واحدة من أهم وسائل الإعلام في لبنان والمنطقة، حيث تلعب دورًا بارزًا في نقل وتحليل الأحداث والأخبار على الساحة اللبنانية والعربية، وتمتلك القناة مقرها في العاصمة اللبنانية بيروت وتبث باللغة العربية.

قناة المنار تتبع منهجية إعلامية تتوافق مع وجهة نظر حزب الله وتعكس آرائه وتوجهاته السياسية والاجتماعية، وبالتالي تكون تغطيتها الإخبارية محايدة إلى حد ما ومتوازنة وفقًا للمنظور السياسي للحزب، تقدم القناة نشرات إخبارية وبرامج تحليلية تستضيف محللين سياسيين وخبراء لمناقشة الأحداث الراهنة، ومن المهم أن نلاحظ أن قناة المنار تميل إلى التركيز على الشؤون الإقليمية والدولية، وخاصة الأحداث التي تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي والشؤون السورية.

تردد قناة المنار اللبنانية

قناة المنار اللبنانية تعرض مجموعة واسعة من البرامج الإخبارية التي تغطي الأحداث السياسية والاجتماعية والقضايا في لبنان والمناطق العربية الأخرى، إلى جانب ذلك يلاحظ أن القناة قد توقفت عن البث لفترة زمنية وعادت مرة أخرى للاستمرار في تقديم محتوى إعلامي على مدار الساعة.

لتتمكن من مشاهدة قناة المنار على النايل سات، يمكنك استخدام الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12632.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

وإذا كنت ترغب في مشاهدتها على العرب سات، يمكنك استخدام الإحداثيات التالية: