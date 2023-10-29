جدول اسعار سلع التموين بعد التخفيض شهر نوفمبر 2023 “الزيت والسكر هيوصلوا لـ 10 جنية”

قام المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين دكتور احمد كمال أنه بالرغم من الأحداث الجارية على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي إلا أنه يزال رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما بالغا بمتابع التطورات الخاصة بتنفيذ مبادرة خفض الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والتي تشمل فول وعدس وأرز ومكرونة وزيت وسكر والبان وألبان وبيض ودواجن حية مجمدة ويكون ذلك بنسب تخفيض قد تتراوح بين 15% الى 25% لمدة ستة أشهر متواصلة ولمعرفة المزيد حول اسعار سلع التموين بعد التخفيض شهر نوفمبر عام 2023 تابعوا معي هذا المقال.

اسعار سلع التموين بعد التخفيض شهر نوفمبر 2023

قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين في تصريحات أن تنفيذ هذه المبادرة يحدث بالتعاون بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وايضا اتحاد منتجي الدواجن وتحرص الحكومة الممثلة في الوزارات المعينة على تقديمها حزمة من الإجراءات ومن اهم هذه الاجراءات هو توفير جزء كبير من المكون الدوري والإعفاء من الرسوم والجمارك للمواد الغذائيه وتعليقها ايضا لمده ست اشهر والإفراج فوراً عن البضائع والسلع التي تتضمنها المبادرة، كما أشار المتحدث الرسمي إلى أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة بجميع السلاسل التجارية التابعة للقطاع الخاص واتفق على البيع بسعر الجمله معهم دون تحقيق أي ربح خاص وفي تقديم أسبوعي للمبادرة وفي ظل متابعة مجلس الوزراء والمحافظين قد تبين انه يوجد مردود إيجابي من المواطنين وكان هناك اقبال كبير على السلاسل التجارية لانخفاض أسعار بعض السلع إلى 10 جنيهات كاملة في سعر الكيلو الواحد منها.