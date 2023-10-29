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معاشات شهرية حتى 4000 جنية بحد أدني “رابط التسجيل في منحة تكافل وكرامة” سارع في التقديم 2023
رابط التسجيل في منحة تكافل وكرامة هي مبادرة رائدة تهدف إلى تحسين جودة حياة الفئات الهشة والمحتاجة في مجتمعنا، توفر هذه المنحة دعمًا ماليًا وخدمات اجتماعية مهمة للأسر والأفراد الذين يعانون من ظروف صعبة.
رابط التسجيل في منحة تكافل وكرامة
وزارة التضامن الاجتماعي كشفت عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن الإجراءات والمستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2022 وللقيام بعملية التسجيل، يجب اتباع الخطوات التالية وإحضار المستندات المطلوبة:
- زيارة الوحدة الاجتماعية المنتمية إلى منطقة إقامتك.
- تقديم صورة من شهادة الزواج أو الطلاق إن وجدت.
- صورة من بطاقة الرقم الوطني لكل فرد في الأسرة الذين تجاوزوا سن 18 عامًا، ويجب أن تكون هذه البطاقات سارية المفعول وتحمل عنوان الإقامة الحالي.
- صورة من شهادة الميلاد لجميع الأفراد دون سن 18 عامًا، ويجب أن تكون هذه الشهادات مميكنة (شهادة كمبيوتر).
- إحضار قيد مدرسي للأطفال في الأسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا، وكذلك قيد طالب للذين يلتحقون بالتعليم العالي.
- صورة من إقرار الوصاية للأيتام.
- إذا كان أحد الزوجين متوفيًا، يجب إحضار صورة من شهادة الوفاة.
- إذا كان هناك انفصال بين الزوجين، يجب إحضار أي وثائق تثبت الانفصال أو صورة من شهادة الهجر.
- إذا كان لديك بطاقة تموين مميكنة، يجب إحضار صورة منها ويجب أن تحمل عليها “اسم مكتب التموين”.
- إذا كان هناك أحد أفراد الأسرة يعاني من مرض مزمن أو إعاقة، يجب إحضار كود كشف الإعاقة الصادر عن إحدى اللجان الطبية.
- في حالة وجود أحد الوالدين في السجن، يجب إحضار صورة من شهادة السجن.