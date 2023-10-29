معاشات شهرية حتى 4000 جنية بحد أدني “رابط التسجيل في منحة تكافل وكرامة” سارع في التقديم 2023

رابط التسجيل في منحة تكافل وكرامة هي مبادرة رائدة تهدف إلى تحسين جودة حياة الفئات الهشة والمحتاجة في مجتمعنا، توفر هذه المنحة دعمًا ماليًا وخدمات اجتماعية مهمة للأسر والأفراد الذين يعانون من ظروف صعبة.

رابط التسجيل في منحة تكافل وكرامة

وزارة التضامن الاجتماعي كشفت عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن الإجراءات والمستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2022 وللقيام بعملية التسجيل، يجب اتباع الخطوات التالية وإحضار المستندات المطلوبة: