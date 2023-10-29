من حقك تعرف نصيب الفرد في تموين شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة 2023 قبل الصرف بيومين!!

مع اقتراب بداية شهر نوفمبر 2023 يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار سلع تموين شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة 2023 حيث تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار حول الزيادات الجديدة على تموين شهر نوفمبر ، وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار حول الزيادة الجديدة لنصيب الفرد على بطاقة التموين وأن نصيب الفرد ثابت بقيمة 50 جنيهًا يحصل بها على السلع الاساسية من الزيت والسكر وخلال السطور التالية نكشف عن تموين شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة 2023

نصيب الفرد في تموين شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة 2023

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد على بطاقة التموين 50 جنيًها يحصل بها المواطن على زجاجة زيت 800 مللي وكيلو جرام من السكر بحيث لا يزيد عدد زجاجات الزيت عن 4 زجاجات للأسرة الواحدة ولا يجب أن يتعدى 5 كيلو جرام سكر للبطاقة الواحدة ، ومن الجدير بالذكر أن سيتم صرف تموين شهر نوفمبر بداية من يوم الاربعاء القادمة الموافق 1 نوفمبر 2023.

أسعار السلع في تموين شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة 2023

يتساءل الكثير من المواطنين المستفيدين من بطاقة التموين عن أسعار السلع في تموين شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة 2023 حيث وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من 32 سلعة في أكثر من 40 ألف منفذ في جميع المحافظات المصرية ، ويعتبر الزيت والسكر من أكثر السلع التموينية التي يقبل عليها الكثير من المواطنين.