“متاح الآن” رابط حجز تذاكر ليلة عبدالمجيد عبد الله في موسم الرياض 2023-2024

يعد حفل عبدالمجيد عبدالله واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية التي ستقام في موسم الرياض 2023-2024. ومن المتوقع أن يحضر الحفل العديد من محبي الفنان عبدالمجيد عبدالله، ولذلك يرغب الكثيرون في حجز تذاكر الحفل. في هذا المقال، سنتحدث عن كيفية حجز تذاكر حفل عبدالمجيد عبدالله في موسم الرياض 2023-2024.

موعد حفل ليلة عبدالمجيد عبدالله بالرياض

سيقام حفل ليلة عبدالمجيد عبدالله في موسم الرياض 2023-2024 يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2023.

أسعار تذاكر حفل عبدالمجيد عبدالله

من المقرر أن يكون هناك ثلاثة أسعار لشراء تذكرة حفل الفنان عبدالمجيد في موسم الرياض الرابع وجاءت الأسعار على النحو التالي:

تذكرة VIP: 2000 ريال سعودي

تذكرة ذهبية: 1000 ريال سعودي

تذكرة فضية: 500 ريال سعودي

خطوات حجز تذاكر عبدالمجيد عبدالله

يمكن حجز تذاكر حفل عبدالمجيد عبدالله في موسم الرياض 2023-2024 عبر الإنترنت فقط. ويمكن القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لموسم الرياض مباشرة.

البحث عن حفل عبدالمجيد عبدالله في موسم الرياض 2023-2024.

اختيار نوع التذكرة المطلوبة والتاريخ والوقت المناسبين.

إدخال المعلومات الشخصية وتأكيدها.

الدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر.

رابط حجز تذاكر عبدالمجيد عبدالله

يمكن حجز تذاكر حفل عبدالمجيد عبدالله في موسم الرياض 2023-2024 من خلال منصة ticketmx، أو عبر موقع موسم الرياض. ويمكن الوصول إلى صفحة حجز التذاكر مباشرة عن طريق الرابط التالي من هنا.

يعد حفل عبدالمجيد عبدالله في موسم الرياض 2023-2024 فرصة رائعة لمحبي الفنان عبدالمجيد عبدالله للاستمتاع بأدائه المميز. ويمكن حجز تذاكر الحفل بسهولة عبر الإنترنت، وفي حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل في الحجز، يمكن التواصل مع فريق دعم العملاء للحصول على المساعدة اللازمة.