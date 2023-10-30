تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 “الوجبة التاسعة والأخيرة”

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق واحدًا من ضمن البرامج التي تقدم دعم شهري للأسر المستحقة له في العراق، حيث رعاية تكفل بها الدولة المواطنين في الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، ولذا نجد الكثيرون يتساءلون عن الإجراءات التي يسير عليها الفرد من أجل الاطلاع على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم عبر موقعنا الإخباري كيف يتم الاستعلام وما هي الحالات المستحقة لهذا المعاش؟ ففضلًا كونوا معنا.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

قدمت وزارة العمل العراقية دعم الرعاية الاجتماعية، وهو عبارة عن مبلغ من المال يتم صرفه للمواطنين والمواطنات بكل شهر، حيث يتم تقديم الدعم في صورة وجبات وعلى شكل دفعات، فعلي سبيل المثال يتم تسليم الدفعة الثانية من الوجبة العاشرة، وهكذا، ويمكن للمواطنين والمواطنات الاستعلام عن مدى شمولهم بهذا المعاش أو لا من خلال بضع خطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية الموجودة على شبكة الإنترنت.https://www.molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/

قم بالنقر على برنامج الرعاية الاجتماعي في العراق.

حدد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

اضغط على كشوفات المشمولين بالرعاية وحمل الملف بي دي إف.

بعدها ابحث برقم الهوية الوطنية الخاص بك عن اسمك.

حالات استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

وضحنا لكم بالأعلى رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق وكيفية التعرف عليهم، وبالنسبة للشروط الواجب توافرها بالمتقدم فهي كالتالي: