جدول مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-24 ثمن النهائي “دور الـ 16”

يعتبر كأس خادم الحرمين الشريفين المعروف باسم أغلى الكؤؤس و كأس الملك من أبرز البطولات الكروية في المملكة العربية السعودية، حيث يتنافس أندية الدوري السعودي الممتاز على هذا اللقب الرياضية المرموقة. وبعد إجراء قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، أُعلن عن جدول المباريات المثيرة والمنتظرة بشغف من قبل عشاق الساحرة المستديرة. سنلقي نظرة على مواعيد مباريات هذا الدور والتحديات التي ستواجهها الفرق المشاركة.

مواعيد مباريات كأس الملك 2023-24 ثمن النهائي

تم تحديد مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الملك، والتي ستقام في اليوم الثلاثاء 31 نوفمبر 2023. سيتواجه في هذا الدور الفرق الثمانية المتأهلة من دور الـ32، حيث ستكون المنافسة شرسة لتحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور القادم.

جدول مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين “دور الـ16” اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023

في اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، ستقام ثلاث مباريات مهمة في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. سيشهد هذا اليوم العديد من المواجهات النارية التي ستجمع بين الفرق القوية والطموحة. إليكم جدول المباريات لهذا اليوم:

المباراة التاريخ التوقيت السعودي التوقيت الإماراتي التوقيت المصري الملعب النجمة ضد الفيصلي 30 أكتوبر 3:15 عصرًا 4:15 عصرًا 2:15 مساءً مدينة الملك عبد الله الخليج ضد ضمك 30 أكتوبر 5:45 مساءًا 6:45 مساءًا 4:45 مساءًا مدينة الأمير سعود بن جلوي الهلال ضد الحزم 30 أكتوبر 9:00 مساءًا 10:00 مساءًا 8:00 مساءًا ستاد الملك فهد الدولي

مواعيد مباريات كأس الملك دور الـ16 اليوم الثلاثاء 31 / 11 / 2023

في اليوم الثلاثاء 31 نوفمبر 2023، ستقام خمس مباريات مثيرة في دور الـ16 من كأس الملك. ستكون هذه المواجهات حاسمة ومهمة للفرق التي تطمح في التأهل إلى الدور المقبل. إليكم جدول مباريات هذا اليوم:

المباراة التاريخ التوقيت السعودي التوقيت الإماراتي التوقيت المصري الملعب الفتح ضد الشباب 31 أكتوبر 3:15 عصرًا 4:15 عصرًا 2:15 مساءً مدينة الأمير سعود بن جلوي التعاون ضد الوحدة 31 أكتوبر 3:15 عصرًا 4:15 عصرًا 2:15 مساءً ملعب نادي التعاون الفيحاء ضد الاتحاد 31 أكتوبر 5:45 مساءًا 6:45 مساءًا 4:45 مساءًا ستاد الملك فهد الدولي النصر ضد الاتفاق 31 أكتوبر 5:45 مساءًا 6:45 مساءًا 4:45 مساءًا ملعب الأول بارك الأهلي ضد أبها 31 أكتوبر 9:00 مساءًا 6:45 مساءًا 4:45 مساءًا الأمير عبد الله الفيصل

بهذا نكون قد استعرضنا مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الملك 2023-24. ستكون هذه المباريات مناسبة لعشاق الكرة السعودية لمتابعة فرقهم المفضلة ومشاهدة المنافسة الشرسة على التأهل إلى الدور المقبل. سنشهد مباريات مثيرة وتحديات قوية، ونترقب بفارغ الصبر ما ستسفر عنه هذه المواجهات. فلنتابع معًا ونشجع فرقنا المفضلة في هذه البطولات الرياضية المهمة.