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جدول مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-24 ثمن النهائي “دور الـ 16”

مواعيد مباريات كأس الملك 2023-24 دور الـ16 "ثمن النهائي"

مريم حسنمنذ 52 دقيقة
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جدول مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-24 ثمن النهائي "دور الـ 16"

يعتبر كأس خادم الحرمين الشريفين المعروف باسم أغلى الكؤؤس و كأس الملك من أبرز البطولات الكروية في المملكة العربية السعودية، حيث يتنافس أندية الدوري السعودي الممتاز على هذا اللقب الرياضية المرموقة. وبعد إجراء قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، أُعلن عن جدول المباريات المثيرة والمنتظرة بشغف من قبل عشاق الساحرة المستديرة. سنلقي نظرة على مواعيد مباريات هذا الدور والتحديات التي ستواجهها الفرق المشاركة.

مواعيد مباريات كأس الملك 2023-24 ثمن النهائي

تم تحديد مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الملك، والتي ستقام في اليوم الثلاثاء 31 نوفمبر 2023. سيتواجه في هذا الدور الفرق الثمانية المتأهلة من دور الـ32، حيث ستكون المنافسة شرسة لتحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور القادم.

جدول مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين “دور الـ16” اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023

في اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، ستقام ثلاث مباريات مهمة في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. سيشهد هذا اليوم العديد من المواجهات النارية التي ستجمع بين الفرق القوية والطموحة. إليكم جدول المباريات لهذا اليوم:

المباراةالتاريخالتوقيت السعوديالتوقيت الإماراتيالتوقيت المصريالملعب
النجمة ضد الفيصلي30 أكتوبر3:15 عصرًا4:15 عصرًا2:15 مساءًمدينة الملك عبد الله
الخليج ضد ضمك30 أكتوبر5:45 مساءًا6:45 مساءًا4:45 مساءًامدينة الأمير سعود بن جلوي
الهلال ضد الحزم30 أكتوبر9:00 مساءًا10:00 مساءًا8:00 مساءًاستاد الملك فهد الدولي

مواعيد مباريات كأس الملك دور الـ16 اليوم الثلاثاء 31 / 11 / 2023

في اليوم الثلاثاء 31 نوفمبر 2023، ستقام خمس مباريات مثيرة في دور الـ16 من كأس الملك. ستكون هذه المواجهات حاسمة ومهمة للفرق التي تطمح في التأهل إلى الدور المقبل. إليكم جدول مباريات هذا اليوم:

المباراةالتاريخالتوقيت السعوديالتوقيت الإماراتيالتوقيت المصريالملعب
الفتح ضد الشباب31 أكتوبر3:15 عصرًا4:15 عصرًا2:15 مساءًمدينة الأمير سعود بن جلوي
التعاون ضد الوحدة31 أكتوبر3:15 عصرًا4:15 عصرًا2:15 مساءًملعب نادي التعاون
الفيحاء ضد الاتحاد31 أكتوبر5:45 مساءًا6:45 مساءًا4:45 مساءًاستاد الملك فهد الدولي
النصر ضد الاتفاق31 أكتوبر5:45 مساءًا6:45 مساءًا4:45 مساءًاملعب الأول بارك
الأهلي ضد أبها31 أكتوبر9:00 مساءًا6:45 مساءًا4:45 مساءًاالأمير عبد الله الفيصل

بهذا نكون قد استعرضنا مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الملك 2023-24. ستكون هذه المباريات مناسبة لعشاق الكرة السعودية لمتابعة فرقهم المفضلة ومشاهدة المنافسة الشرسة على التأهل إلى الدور المقبل. سنشهد مباريات مثيرة وتحديات قوية، ونترقب بفارغ الصبر ما ستسفر عنه هذه المواجهات. فلنتابع معًا ونشجع فرقنا المفضلة في هذه البطولات الرياضية المهمة.

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مريم حسنمنذ 52 دقيقة
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