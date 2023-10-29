مباراة أتلتيكو مدريد والافيس الأحد مساءً الآن “بيين سبورت 4” لايف

تابِع معنا المقالة التالية من أجل أن تتعرف على كيفية مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد والافيس، حيث يتواجد الفريقان ضمن منافسات الدوري الإسباني “لا ليغا” في الجولة الحادية عشرة، ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع، ويأتي بعده فريقي برشلونة وريال مدريد، بينما يحتل الأفيس المركز الثالث عشر.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد والافيس

تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك بتاريخ 29 أكتوبر 2023 على ملعب ميتروبوليتانو.

كيفية مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد والافيس

يمكنك مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد والافيس بثًا مباشرًا عبر مجموعة قنوات “بي إن سبورت”، الناقل الحصري للمباراة، على قناة بي إن سبورت 4.

تفاصيل مباراة أتلتيكو مدريد والافيس

كما ذكرنا سابقًا، فإن ترتيب أتلتيكو مدريد هو المركز الرابع، ويسعى للفوز بالثلاث نقاط أمام منافس يُعتبر سهلاً، وذلك من أجل المنافسة مع فريقي برشلونة وريال مدريد، ويمتلك أتلتيكو مدريد في رصيده 22 نقطة، بينما يحتل منافسه الليلة المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.