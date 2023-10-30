“مع السلامة يا حر ده احنا اتشوينا” موعد بداية الشتاء رسمياً+ متى يبدأ دخول فصل الشتاء لهذا العام بالتاريخ الهجري؟

موعد بداية الشتاء رسمياً تشهد جميع البلدان تغيرات مناخية غير مستقرة حيث هطلت الأمطار في فصل الصيف أكثر من مرة وقد اصطحبت بالبرق والرعد مما أدى اإلى طرح تساؤلات عديدة من المواطن ومن أهمها هو موعد نهاية فصل الصيف وبداية فصلي الشتاء والخريف وهذا ما سنتحدث عنه في مقالنا هذا.

موعد بداية الشتاء رسمياً

موعد بداية الشتاء رسمياً، حسب ما تم تقريره من علماء الفلك أن موعد إنتهاء فصل الصيف لسنة 2023 في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم 23 سبتمبر الموافق يوم السبت من سنة 2023 وبعدها بداية فصل الخريف رسميًا بعد حدوث عاصفة خريفية، وهو ما يسمى بالاعتدال الخريفي في نفس اليوم في الساعة 2:50 فجراً، حيث أن طاقة الشمس ستبدأ بالانخفاض مما يؤدي إلى خفض درجات الحرارة وبعدها سيبدأ موعد بداية فصل الشتاء رسمياً بعد التقلبات المناخية الشديدة التي يعرف بها فصل الخريف، حيث أنه يعد من أكثر الفصول تقلباً في الأحوال الجوية من بين جميع الفصول الأخرى، وسيكون النهار في يوم 23 سبتمبر قصير جداً بسبب إنحراف أشعة الشمس في ذلك اليوم وسيكون بعد بداية فصل الخريف.

متى يبدأ دخول فصل الشتاء لهذا العام بالتاريخ الهجري؟

سيبدأ دخول فصل الشتاء لهذا العام حسب التقويم الهجري يوم 28 جمادى الأول سنة 1444 هجرياً الموافق يوم الخميس.