بنك مصر بيقدم فرصة إستثمار ملهاش حل.. شهادات استثمار بعائد 25%// شهادات بنك مصر 2023

شهادات استثمار بعائد 25% يوفرها بنك مصر والبنك الأهلي، والتي تم طرحها خلال الأربعاء الماضي بعائد سنوي 25%، حيث أنها تعتبر عرض فترة زمنية معينة أعلن عنها البنكين وبدأ العديد من الأشخاص يقبلون على شرائها نظرا للعائد الكبير، وزاد البحث عن تفاصيل الشهادة وكيفية استخدامها بسبب أنها جذبت عدد كبير من أصحاب الودائع الدولارية، وسوف نذكر لكم التفاصيل وآخر موعد لشراء الشهادة خلال الفقرات التالية.

شهادات استثمار بعائد 25%

شهادات استثمار بعائد 25%، أعلن رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك أن شهادة 25% لها وقت معين ولن تستمر إلى وقت كبير ولكن لم يعلن عن آخر موعد لشراء الشهادة والتي تم طرحها خلال هذا الأسبوع، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن الشهادة تستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة وتهدف إلى تقليل معدلات التضخم لسحب السيولة من الأسواق، وبالتالي يتم مواجهة التضخم حيث أن الشهادة تطرح لمدة عام واحد بدون تجديد والعائد الخاص بالشهادة يصرف بعد نهاية المدة فهي تقدم أكبر عائد شهادات إدخار في تاريخ مصر، وبلغ حصيلة شهادة 25% حتى الآن 155 مليار جنيه تبعا لتصريحات نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي يحيى أبو الفتوح.

شهادات بنك مصر 2023

يقدم بنك مصر العديد من الشهادات ذات العائد المرتفع لجميع العملاء ومن بينها شهادة الخدمة التي تتميز بأنها تقدم أعلى عائد، حيث تصدر للأفراد الطبيعيين وتكون مدة الاستثمار بالشهادة ثلاث سنوات والحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه، كما أن الشهادة تمتاز بعائد ثابت طوال فترة الشهادة ويصرف العائد شهريًٕا، ويمكن أن تسترد قيمة الشهادة أو تسترد جزء منها بعد أن يمر ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.