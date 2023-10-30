من غير ما تطلع ف الحر.. خطوات استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا+ دراسة طلب الزواج من الماكينة

خطوات استخراج شهادة ميلاد الكترونيا سهلة وبسيطة توفرها الحكومة من خلال رابط بوابة مصر الرقمية لاستخراج الأوراق والمستندات الرسمية، حيث أن ذلك يوفر وقت ومجهود المواطنين وانجاز المهمات في وقت سريع وأيضاً يكون ضمن خطة الحكومة للسير السريع نحو التحول الرقمي في عدد من الخدمات فيمكن استخراج الأوراق الرسمية ومنها شهادة الميلاد بدون الذهاب إلى مراكز الخدمة المختلفة.

خطوات استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا

خطوات استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا، يمكن استخراج شهادة ميلاد الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

اضغط على تصفح الخدمات ثم اضغط على شهادة الميلاد.

سجل الدخول من خلال الاسم ورقم الهاتف، وإذا لم يكن لديك حساب اضغط على فتح حساب جديد.

اضغط على الخدمات الإلكترونية واختر إصدار شهادة ميلاد مميكنة.

ثم اضغط على ابدأ الخدمة واتبع التعليمات الأخرى من دفع رسوم استخراج الشهادة وإتمام المعلومات.

دراسة طلب الزواج من الماكينة

وزارة الداخلية توفر عدد من الخدمات لعدد من المواطنين ومنها دراسة طلب الزواج من المكينة حيث يمكن استخراج شهادة الميلاد المميكنة من الماكينات الذكية كالتالي: