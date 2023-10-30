نزلت الدفعة الجديدة الآن.. الوجبة السادسة pdf كشوفات الأسماء+ معلومات عن مظلتي للرعاية

الوجبة السادسة pdf كشوفات الأسماء، تعتبر هذه القائمة من المواضيع التي تشغل اهتمام العديد من المواطنين في العراق، خاصة بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تسهيل العملية على المواطنين العراقيين، نتيجة لذلك العديد من المواطنين العراقيين يبحثون عن تنزيل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة السادسة للمحافظات العراقية من منصة مظلتي.

الوجبة السادسة pdf كشوفات الأسماء

الوجبة السادسة ينتظرها المئات من المواطنين في جميع محافظات العراق في ظل الظروف الصعبة، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن إعلان الوجبة سيتم غدًا، يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 2023، وستتيح الوزارة فرصة الاطلاع على قائمة المستفيدين من الوجبة السادسة pdf كشوفات الأسماء والعمل على صرفها والمبلغ المستحق لهم.

مظلتي للرعاية

للحصول على كشوفات الوجبة السادسة pdf كشوفات الأسماء الوجبة السادسة من منصة مظلتي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة “منصة مظلتي“.

اختر الخدمات الإلكترونية المتاحة في قائمة الخدمات.

اضغط على الرمز المكتوب عليه “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

اختر “كشوفات أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية”.

انقر على الرمز المكتوب عليه “آخر الوجبة الأخيرة الدفعة القادمة”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

انقر على رمز الاستفسار لعرض تفاصيل الدعم في الرعاية الاجتماعية.

انقر على كلمة “تحميل” أو “تنزيل” لتحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء العائلات التي ستستفيد من الدفعة الخامسة للرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، تشمل هذه الدفعة أكثر من 600 ألف أسرة، يهدف هذا الدعم إلى مساعدة الأسر وتحسين وضعهم الاقتصادي، يمكن للمواطنين الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في هذه الدفعة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منصة مظلتي.