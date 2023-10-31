شوف كيلو الفراخ وصل كام.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 بكم كرتونة البيض في الأسواق

تأتي أهمية تربية الدواجن التي تمتاز بها مصر في كونها من أولى المصادر التي تضخ كم كبير من اللحوم البيضاء للأسواق والمزارع المصرية، والتي يكثر الإقبال عليها حيث تمتلك مصر ما يقرب من 10731 مزرعة وقد تم ترخيصها بالفعل وتقوم بإنتاج كميات كبيرة من اللحوم من مختلف أنواعها وأوزانها أيضا، وقد بلغت إنتاجية مصر منذ عامين أكثر من مليار ونصف دجاجة، ولا يزال الانتاج في تزايد، يذكر أيضا أن البيض ينتج بمعدلات كبيرة تصل أعدادها الى نحو 13 مليار بيضة، وهي إحصاءات عام 2021 م، لذلك تتمتع البلاد بالاكتفاء الذاتي من اللحوم ولكن في تلك الآونة ترتفع الأسعار لذلك نتابعها فيما يلي من هذا التقرير بالتفصيل سواء أسعار اليوم أو الأسعار المتوقع حتى يوم غد الاثنين.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023

تتصدر الأسعار الخاصة بالدواجن اهتمام الكثير من المواطنين والعاملين بهذا المجال حيث يتوقع لها أن تتغير لحظة بلحظة واليوم الأحد 29 من أكتوبر شهدت الأسعار التراجع وذلك وفقا لما أعلنت عنه البورصة المحلية اليوم، ولكن قفزت الأسعار الخاصة بالبيض على غير المتوقع فتتراوح الأسعار ما بين 130 إلى 150 جنيه مصري لكرتونة البيض، وأسعار الدواجن قد جاءت كالتالي:

سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 67 جنيه مصري في أسواق الجملة، ووصلت بالأسواق ل 77 جنيه مصري.

الفراخ الساسو ما بين 91 و 92 جنيه مصري ولا تزال تلك القيم السعرية معمول بها حتى اللحظة منذ بداية افتتاحية التعاملات.

سعر الفراخ البلدي والأمهات

الدواجن البلدي متوفرة بسعر 110 جنيه مصري بينما يصل سعر الأمهات إلى 61 جنيه.

سعر الدواجن الأمهات في الأسواق 67 جنيه مصري.

سعر الدواجن البلدي في الأسواق يصل إلى 118 جنيه مصري.

سعر البيض اليوم

البيض يتوفر في الأسواق المصرية من كافة أنواعه الأكثر استهلاكا سواء البلدي أو الأحمر أو الأبيض ويبلغ سعر الكرتونة من البيض الأحمر 128 جنيه مصري بينما سعرها للمستهلك يستقر على 136 جنيه مصري.

أسعار البيض اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023

حيث بلغ سعر طبق البيض الأبيض 126 جنيه في أسواق الجملة بينما تصل للمستهلك بقيمة 134 جنيه مصري سعر البيض البلدي في أسواق الجملة لـ 140 جنيه بينما للمستهلك يصل السعر إلى نحو 146 جنيه مصري.