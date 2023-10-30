pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة السادسة وما الفئات المستحقة بالرقم الوطني عبر منصة مظلتي

يبحث الكثير من المواطنين على كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من أجل معرفة حالة الطلب، الفترة الماضية تم الكشف عن اسماء المشمولين بالدفعة الخامسة من الوجبة التاسعة والأخير، حيث كشفت وزارة العمل أن نسبة الفقر أصبحت لا تتعدى 25% وهذا نتيجة لإطلاق العديد من أنظمة الدعم للأسر المتعففة لتحسين مستوى معيشتهم لكي ينعموا بحياة كريمة دون معاناة، رغم كل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن إلا أن احتياجات المواطنين يتم وضعها في المقام الأعلى لذلك أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خلال الأيام الماضية أن هناك فرصة جديدة للتسجيل على الدفعة السادسة وتم وضع الضوابط والشروط المعلن عنها، ترقبوا معنا لتحميل كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

أكدت مصادر مسؤولة من وزارة العمل العراقية أن كشوفات الوجبة التاسعة جاري الانتهاء من رفعها الآن وقبل نهاية شهر أكتوبر الجاري تتوفر النتائج لجميع المحافظات استعداداً للدفعة السادسة، كما كشفت بعض المصادر أن عملية التسجيل على الدفعة السادسة تنطلق اليوم الإثنين 30 من أكتوبر الجاري في غضون ساعات قليل وفقاً لما صرح به رسميا أحمد الأسدي وزير العمل بالعراق، حيث تبدأ عمليات التسجيل بشكل إلكتروني ولكن يجب أن تتوفر معايير الاستحقاق قبل التقديم لأن الفريق المختص عندما يجد خطأ في الشروط يتم استبعاد الطلب، وضمن الشروط الأساسية المعلن عنها من الجهة المختصة أن لا يقل سن التسجيل عن 18 عام للرجال و15 عام للنساء وأن يكون المتقدم غير مستفيد من أي دفعة سابقة وأنم يكون من أصل الجنسية العراقية.

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