عاجل الان.. اعلان اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 جميع محافظات العراق اليوم

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن أن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها اليوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 2023، بما يشمل جميع المحافظات المؤهلة للحصول على الرعاية، فضلاً عن أن ذلك جاء بعد الإنتهاء من فحص كافة الطلبات التي تم تقديمها في الفترة الأخيرة من قبل المستفيدين، وبلغ عددهم نحو 150 ألف مواطن عراقي، متطابقين لشروط وضوابط صرف الدعم، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول الحصول على الكشوفات.

المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن أعداد المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية بلغوا نحو 300 ألف مواطن عراقي، على أنه تم قبول ما يُقارب من 150 ألف مواطن، ومن المؤكد إعلان كل أسماء المشمولين في الرعاية اليوم الإثنين عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك منصة مظلتي، التي بدورها يتم إيتاحة الدعم المنوط به، فضلاً عن أن الدفعة الجديدة من البرنامج يتم كذلك موعد رسمي ليتم العمل على إعلانه أمام راغبي التقديم.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

تتمثل خطوات الإستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-