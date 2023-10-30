جدول العطل المدرسية في المغرب 2024.. إجازات البينية المغربية

تعد العطلات الرسمية داخل المدارس من أهم الأشياء التي تهم شريحة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور، بما تمثل إجازات وعُطل رسمية داخل دولة المغرب، فضلاً عن أن ذلك تُساهم على الطلاب في التعرف على الأنشطة العامة والحكومية في بلدهم، مما تمثل أهمية كبيرة لهم.

الإجازات الرسمية للمدارس في المغرب 2024

حددت وزارة التربية والتعليم بالمغرب جدول الإجازات الرسمية بالمدارس التي من بينها التالي:-

الحصول على إجازة رأس السنة الميلادية بما يوافق الأول من شهر يناير 2023.

عُطلة عيد الفطر المبارك يوافق من 3 إلى 4 أيام.

بينما عيد الأضحى يكون 4 أيام متواصلة.

إجازة المولد النبوي الشريف يوافق يوم 12 و13 من شهر ربيع الأول.

العُطلة المسيرة الخضراء تكون يوم 6 نوفمبر 2023 وتستمر لمدة يوم.

إجازة عيد الإستقلال توافق يوم 18 نوفمبر 2023.

عُطلة رأس السنة الامازيغية تكون لمدة يوم.

جدول إجازاة البينية في المغرب 2024

تتمثل الإجازات البينية داخل المغرب وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

الإجازة البينية الأولى توافق 15 أكتوبر 2023.

الثانية تكون 3 من شهر ديسمبر.

بينما الإجازة البينية الثالثة توافق 10 مارس 2023.

على أن تبدأ إجازة البينية الرابعة يوم 28 أبريل 2023.

تعد الإجازات الرسمية في المغرب من أكثر المواضيع بحثًا من قبل العديد من المواطنين في جميع المحافظات المنوط بها.