ياترى العلبة هتكون بكام بعد الزيادة أسعار السجائر اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 قرار مجلس النواب

أسعار السجائر اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، حدثت مفاجأة كبرى حول أسعار السجائر بعد زيادة الضريبة المضافة وهذا ما دفع المواطنين للبحث بشكل مكثف عن القيمة الجديدة لعلبة السجائر وهل الزيادة تشمل جميع الأنواع أم السجائر المصرية فقط، منذ فترة طويلة واسعار السجائر تثير ضجة كبيرة مما تحدثت العديد من الوسائل الإعلامية عن تلك الزيادة و توصيل أصوات المواطنين لمجلس النواب والمصادر المعنية المسؤولة.

والجدير بالذكر أن شركة الشرقية للدخان قامت بنفي تلك الزيادة الهائلة وأكدت أن الدولة غير مسؤولة عن تلك الزيادة بل هو مجرد تلاعب من التجار واستغلال نقص السجائر في الأسواق لبيعها في السوق السوداء بمبالغ هائلة تضعف سعرها الأساسي، لذلك نوضح لحضراتكم اليوم عبر موقعنا البديل أسعار السجائر اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 بعد الزيادة الجديدة.

أسعار السجائر اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023

سعر علبة السجائر نوع كليوباترا وأخواتها نحو 31 جنيه ولم تتخطى هذا المبلغ. كما يبلغ سعر سجائر الفئة الوسطى إل إم LM وأخواتها نحو 43 جنيها. كما يصل سعر سجائر الفئة الأعلى المارلبورو وما شابه من 55 حتى 60 جنيه.

أهم تصريحات مجلس النواب حول أسعار السجائر بعد زيادة الضريبة المضافة

كشف رئيس شعبة الدخان امبابي أن هناك نوعين من التغييرات في الضريبة المضافة النوع الأول المتغيير والنوع التاني الثابت وجاء هذا وفقاً القانون 67 لسنة 2016، حيث تشمل الضريبة الأولى المتغير 50% من سعر بيع السجائر للمستهلك والضريبة الثابتة تشمل عدة أقسام أي بمعنى أن الشرائح الثالث تكون نسبة الزيادة فيها تكون من 50 قرش إلى 100 قرش.

وللتوضيح أكثر عندما تكون علبة السجائر سعرها 6 جنيهات ونصف تصبح بعد زيادة الضريبة 7 جنيهات، ومن المتوقع أن الفترة القادمة تشهد ارتفاع طفيفة في أسعار السجائر بكافة أنواعها بعد الزيادة الضريبة المضافة ويتم ضخ كميات كبيرة من السجائر للأسواق مع مراقبة البيع لكي تكون جميع التجار والمحلات تبيع بالسعر الأصلي دون حدوث أي تلاعب.