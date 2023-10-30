الرعاية الاجتماعية حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعام 2023 وتأتي هذه الإعلانات في إطار جهود الحكومة العراقية لدعم ومساعدة الأسر المحتاجة في البلاد وفي هذا السياق تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية نحو 300 ألف طلب للحصول على المساعدات الاجتماعية في هذه الدفعة وقد تمت مراجعة ومعالجة هذه الطلبات بعناية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر المستحقة.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية

للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 يجب على المتقدمين تحقيق مجموعة من الشروط والمتطلبات هذه الشروط تأتي بهدف تحديد الأسر المستحقة للدعم الاجتماعي وضمان وصول المساعدة إلى من يحتاجون إليها بشكل أكبر. إليكم أهم هذه الشروط:

الجنسية العراقية: يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية للحصول على الرعاية الاجتماعية.

حجم الأسرة: يجب أن تتألف الأسرة من 4 أفراد على الأقل لتكون مؤهلة للدعم الاجتماعي

الفئة العمرية: يجب أن يتراوح عمر المتقدمين بين 18 و60 سنة للرجال وبين 15 و55 سنة للسيدات.

عدم امتلاك ممتلكات: يجب أن لا يمتلك المتقدم أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي آخر ويجب أن يكون مسجلاً في الشؤون الاجتماعية.

الدخل الشهري: يجب أن يكون الدخل الشهري للأسرة ضعيفًا بحيث تحتاج إلى الدعم الاجتماعي.

وجود معيل رسمي: يتعين أن تكون العائلة من الفئات التي ليس لديها معيل رسمي أو يجب أن يعاني أحد أفرادها من إعاقة جسدية أو عقلية تحدد هذه الشروط بناءً على دراسة تقوم بها الوزارة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن لأي فرد الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية: